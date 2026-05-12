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Como evitar o hantavírus? Conheça cuidados essenciais em casa e no campo

Desde a limpeza da casa até armazenamento de alimentos; veja dicas para evitar o contato com fezes e urina de ratos silvestres, os transmissores da doença

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Flor Sette Câmara
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Flor Sette Câmara
Repórter
12/05/2026 14:16

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Como evitar o hantavírus? Conheça cuidados essenciais em casa e no campo
Ratos silvestres são vetores do hantavírus, ressaltando a importância de medidas preventivas em residências e ambientes externos. crédito: Silvia por Pixabay

A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) confirmou, no último domingo (10/5), uma morte por hantavírus no estado. A vítima era um homem de 46 anos, morador do Carmo do Paranaíba.

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Transmitida pelo contato com fezes, urina e saliva de ratos silvestres infectados, a principal forma de contágio da hantavirose ocorre pela inalação de partículas do vírus suspensas no ar. Por isso, a prevenção é fundamental.

Adotar medidas simples de higiene e cuidado, tanto em casa quanto em atividades ao ar livre, é pode ajudar a evitar a infecção. As ações focam em impedir a aproximação dos roedores e em garantir a limpeza segura de ambientes que possam ter sido contaminados. Veja cuidados essenciais para se proteger.

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Cuidados para evitar o hantavírus

Vedação de ambientes
Inspecione sua casa em busca de frestas, buracos em paredes, telhados ou pisos que possam servir de entrada para roedores. Vede todas as aberturas com materiais resistentes, como cimento ou tela de arame, para criar uma barreira física e impedir o acesso dos animais.

Armazenamento correto de alimentos
Guarde todos os alimentos, incluindo ração de animais de estimação, em recipientes de metal ou vidro bem fechados, pois ratos podem roer embalagens plásticas ou sacos de papel facilmente. Além disso, mantenha a cozinha sempre limpa, sem restos de comida expostos.

Cuidado com o lixo e entulho
Mantenha o lixo doméstico em latas com tampa e descarte-o regularmente. Evite acumular entulho, madeira, materiais de construção ou objetos em desuso perto de casa, pois esses locais servem de abrigo e ninho para os roedores. O ideal é manter o terreno limpo e com a grama aparada.

Manuseio de roedores mortos
Caso encontre um rato morto, nunca o toque com as mãos desprotegidas, buscando usar luvas de borracha. Borrife o animal e a área ao redor com a solução de água sanitária, coloque-o em um saco plástico duplo, feche bem e descarte no lixo. Em seguida, lave bem as mãos com água e sabão.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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