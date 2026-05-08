Hantavírus em cruzeiro: o que se sabe sobre o surto com 5 casos

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A Organização Mundial da Saúde (OMS) confirmou oito casos suspeitos de hantavírus em um navio de cruzeiro que partiu da Argentina no início de abril, sendo três confirmados por testes laboratoriais. Ao todo, três mortes foram registradas a bordo, em um surto que está sendo monitorado por autoridades sanitárias globais.

Apesar da gravidade dos casos, a OMS declarou que a ameaça à saúde pública é baixa. O órgão destacou que a situação é muito diferente da pandemia de Covid-19 e que o vírus não se espalha da mesma forma, descartando o risco de uma nova epidemia.

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O primeiro caso foi um homem holandês de 70 anos que adoeceu no navio com febre, dor de cabeça e sintomas gastrointestinais, falecendo a bordo em 11 de abril. Sua esposa, de 69 anos, foi levada para a África do Sul, mas faleceu no hospital em 26 de abril após desembarcar de um voo. Ela foi a segunda vítima e teve o caso confirmado por testes laboratoriais. A terceira vítima fatal foi outra passageira. Um passageiro britânico está em estado crítico em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) na África do Sul.

Para conter o surto e monitorar os passageiros, um especialista da OMS está a bordo do navio. O navio partiu de Cabo Verde em direção a Tenerife, nas Ilhas Canárias, na Espanha, onde chegará ao destino final. Os países de origem de todos os passageiros foram notificados para que possíveis novos casos possam ser acompanhados de perto.

O que é o hantavírus?

O hantavírus é o agente causador de uma doença chamada hantavirose. Em seres humanos, ela pode se manifestar de forma grave como a Síndrome Cardiopulmonar por Hantavírus (SCPH), que afeta os pulmões e o coração.

O vírus é encontrado em roedores silvestres, como ratos e ratazanas, que o eliminam pela urina, saliva e fezes. Esses animais podem carregar o vírus por toda a vida sem apresentar sintomas da doença.

Inicialmente, a hantavirose pode parecer uma gripe comum, com febre e dores no corpo, mas pode evoluir rapidamente para quadros respiratórios e cardiovasculares severos, exigindo atenção médica imediata.

Como ocorre a transmissão?

A principal forma de contágio ocorre pela inalação de partículas de urina, fezes e saliva de roedores silvestres infectados. O contato com ambientes contaminados, como galpões e áreas rurais, representa um risco maior. Outras formas de transmissão incluem:

Contato do vírus com mucosas (olhos, nariz e boca) através de mãos contaminadas.

Mordidas ou arranhões causados por roedores infectados.

Transmissão entre pessoas, uma forma rara associada a uma cepa específica do vírus (Andes), que já foi relatada na Argentina e no Chile. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.