Ju Massaoka diz que quase perdeu parte do nariz após médico aplicar PMMA sem seu conhecimento

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A repórter Ju Massaoka, do Mais Você (Globo), revelou nesta sexta-feira (1º) que quase sofreu necrose no nariz após descobrir que um médico aplicou PMMA, um preenchedor definitivo composto por microesferas de acrílico, durante uma cirurgia de rinoplastia realizada anos atrás. Ela não tinha conhecimento de que a substância havia sido utilizada.

Massaoka, que apareceu no programa com um curativo no rosto, contou que só descobriu o caso após realizar uma nova cirurgia, desta vez para corrigir o desvio de septo e melhorar a respiração, que estava prejudicada. O procedimento, que deveria ter sido simples, acabou sendo mais demorado porque foi necessário retirar o material e refazer parte do nariz com um osso retirado de uma de suas costelas.

A profissional contou a Ana Maria Braga que ficou chocada ao descobrir o uso do PMMA, que é liberado pela Anvisa para ser utilizado em alguns procedimentos médicos e odontológicos, mas não para fins estéticos. Ela passou algumas semanas afastada de suas funções e disse que chegou a temer não poder voltar a trabalhar na frente das câmeras por causa do problema.

Apresentadora do quadro Feed da Ana, Massaoka alertou para os perigos do uso da substância, que é considerada de alto risco por não ser absorvida pelo corpo. Ela também conversou com o cirurgião facial Renato Fortes Bittar, que disse que é comum receber pacientes que descobriram que o PMMA foi aplicado sem eles saberem.

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Segundo ele, isso ocorre porque alguns médicos usam o preenchedor para disfarçar resultados insatisfatórios das cirurgias sem que os pacientes percebam. A recomendação dada no programa para descobrir se você tem PMMA sem saber é fazer uma ultrassonografia.