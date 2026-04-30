'Comfort food': por que comidas afetivas nos trazem tanto bem-estar?

Repórter formada em jornalismo e em Marketing Digital. Experiência em redação para portais de notícias e mídias sociais.

O prazer de comer um doce que marcou a infância ou a comida caseira que lembra a casa da avó não está apenas no paladar. A explicação está na forma como nosso cérebro processa gostos e cheiros. Esses sentidos estão diretamente ligados ao sistema límbico, a área cerebral responsável pelas emoções e pela memória de longo prazo.

Uma receita de "sonho de padaria" feita com bisnaguinha, por exemplo, se tornou um verdadeiro fenômeno nas redes sociais. O motivo do sucesso vai além da praticidade: ele desperta uma forte conexão emocional que muitos chamam de 'comfort food', ou comida afetiva. Esse tipo de prato tem o poder de nos transportar para momentos felizes, trazendo uma sensação de bem-estar quase imediata.

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Por isso, ao sentir um aroma familiar, o cérebro rapidamente busca em seu arquivo a memória associada a ele. Se a lembrança for positiva, como um almoço de domingo em família, o corpo libera neurotransmissores como a dopamina e a serotonina, que geram sensações de prazer, segurança e felicidade. É uma resposta neurológica que reforça o laço afetivo com aquele alimento.

Por que buscamos essas comidas?

A busca por 'comfort food' costuma ser mais intensa em períodos de estresse, ansiedade ou incerteza. Em momentos difíceis, o cérebro procura instintivamente por experiências que já foram associadas ao conforto e à segurança. A comida afetiva funciona como um refúgio sensorial, uma forma de acalmar a mente e reencontrar um lugar de tranquilidade.

O fenômeno também explica por que receitas simples e tradicionais fazem tanto sucesso online. Elas não oferecem apenas uma refeição, mas a promessa de recriar um sentimento positivo de forma rápida e acessível. A simplicidade de adaptar um "sonho" com pão bisnaguinha, por exemplo, democratiza essa experiência de nostalgia.

Essa conexão é altamente pessoal e varia para cada um, mas alguns pratos costumam aparecer com frequência na lista de comidas afetivas dos brasileiros. Entre os mais comuns estão:

Bolo de fubá cremoso;

Arroz com feijão bem temperado;

Brigadeiro de panela;

Pão de queijo quentinho;

Sopa de legumes em dias frios.

No fim das contas, a comida afetiva é uma prova de que a alimentação vai muito além da nutrição. Ela é parte da nossa história, cultura e, principalmente, das nossas emoções. Um prato pode carregar o poder de um abraço, resgatando memórias que alimentam a alma.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.