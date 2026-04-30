O gatilho hormonal que transforma a saúde vascular da mulher

Uma das principais causas de morte entre mulheres, as doenças cardiovasculares ainda são subdiagnosticadas e frequentemente subestimadas. Diferenças hormonais, sintomas menos típicos e fatores sociais exigem uma abordagem mais específica e contínua por toda a vida.

Segundo Ingred Andrade, cardiologista do Mater Dei, o risco cardiovascular na mulher não é estático - ele varia conforme as fases da vida. A transição para a menopausa, por exemplo, representa um momento crítico. A queda dos níveis hormonais, associada a sintomas como fogachos, as ondas de calor, está relacionada ao aumento da vulnerabilidade cardiovascular e demanda monitoramento mais rigoroso.

Estudos reforçam esse cenário. Pesquisa publicada na revista científica JAMA Cardiology indica que mulheres com menopausa precoce apresentam cerca de 40% mais risco de desenvolver doença cardíaca coronariana ao longo da vida. O dado evidencia a importância de incluir a idade da menopausa e o histórico reprodutivo na avaliação de risco.

“O ideal é que toda mulher tenha acompanhamento cardiológico regular, com um profissional de referência. É preciso trazer esse tema para o cotidiano e para a agenda de saúde”, afirma Ingred. Segundo ela, hábitos como alimentação equilibrada, prática de atividade física e controle dos fatores de risco são determinantes para reduzir a incidência dos casos.

Patrícia Tavares, coordenadora do Serviço de Cardiologia da Rede Mater Dei, explica que a redução do estrogênio está associada a alterações importantes no organismo, como aumento da gordura visceral, piora do perfil lipídico, elevação da pressão arterial e maior inflamação. “Essas mudanças impactam diretamente o funcionamento dos vasos sanguíneos e elevam o risco cardiovascular”, destaca.

Sinais menos característicos

Outro desafio relevante está na identificação dos sintomas. Diferentemente do padrão mais conhecido, as mulheres tendem a apresentar sinais menos característicos. “Além da dor no peito, podem surgir sintomas como fadiga, náuseas, dor nas costas ou na mandíbula, desconforto abdominal, palpitações e tontura. Isso dificulta o reconhecimento precoce e pode atrasar o diagnóstico”, explica Patrícia.

Já Ingred acrescenta que esse cenário é agravado por uma percepção distorcida dos sinais. “Muitas vezes, a mulher não associa esses sintomas a um problema cardíaco e, ao buscar atendimento, eles podem ser atribuídos à ansiedade ou a questões emocionais, sem investigação adequada.”

Os fatores de risco permanecem conhecidos:

hipertensão

diabetes

dislipidemia

obesidade

sedentarismo

tabagismo

consumo excessivo de álcool

Mas continuam sendo subvalorizados na prática, especialmente entre as mulheres.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Desigualdades e lacunas no cuidado

Além dos aspectos clínicos, as especialistas apontam lacunas na produção científica. Mulheres ainda são sub-representadas em estudos cardiovasculares, o que limita a geração de evidências específicas para esse público. A esse cenário somam-se fatores sociais. A dupla jornada, trabalho e responsabilidades domésticas, aliada a desigualdades econômicas e maior exposição ao estresse, contribui para o aumento do risco cardiovascular. “Essas condições impactam diretamente a pressão arterial, o metabolismo e a saúde vascular”, ressalta Patrícia.