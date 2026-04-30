PSA alto: o terror dos homens. O que isso realmente quer dizer?

Receber um exame com PSA alto costuma acender um alerta imediato — e, para muitos homens, vem junto o medo do câncer. Mas nem sempre esse aumento significa algo grave. O PSA é um marcador importante da saúde da próstata, mas pode subir por diferentes motivos, o que torna a interpretação mais delicada do que parece.





Inflamações, infecções urinárias , aumento benigno da próstata e até fatores do dia a dia, como atividade física intensa ou relação sexual recente, podem alterar o resultado. Ao mesmo tempo, há casos em que o câncer está presente mesmo com o PSA dentro da faixa considerada normal. Por isso, olhar apenas o número pode levar a conclusões equivocadas.





Para o urologista Guilherme Canabrava, especialista em cirurgia robótica, o principal erro é tratar o exame como um diagnóstico fechado. “O PSA alto assusta, e é natural que o paciente pense no pior. Mas ele é um sinal, não uma resposta. A gente precisa investigar com calma, entender o contexto e evitar decisões precipitadas”, explica.



