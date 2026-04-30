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MEDO DO CÂNCER?

PSA alto: o terror dos homens. O que isso realmente quer dizer?

Exame pode assustar, mas nem sempre indica câncer; entenda quando investigar e quais são os erros mais comuns

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Repórter
30/04/2026 12:12

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Junto com o PSA, o toque retal é uma das etapas propostas para o rastreamento do câncer de próstata
Junto com o PSA, o toque retal é uma das etapas propostas para o rastreamento do câncer de próstata crédito: Getty Images
Receber um exame com PSA alto costuma acender um alerta imediato — e, para muitos homens, vem junto o medo do câncer. Mas nem sempre esse aumento significa algo grave. O PSA é um marcador importante da saúde da próstata, mas pode subir por diferentes motivos, o que torna a interpretação mais delicada do que parece.
 

Inflamações, infecções urinárias, aumento benigno da próstata e até fatores do dia a dia, como atividade física intensa ou relação sexual recente, podem alterar o resultado. Ao mesmo tempo, há casos em que o câncer está presente mesmo com o PSA dentro da faixa considerada normal. Por isso, olhar apenas o número pode levar a conclusões equivocadas.

 
Para o urologista Guilherme Canabrava, especialista em cirurgia robótica, o principal erro é tratar o exame como um diagnóstico fechado. “O PSA alto assusta, e é natural que o paciente pense no pior. Mas ele é um sinal, não uma resposta. A gente precisa investigar com calma, entender o contexto e evitar decisões precipitadas”, explica.

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Quando há dúvida, entram exames mais precisos, como a ressonância da próstata, que ajuda a identificar áreas suspeitas e orientar a necessidade de biópsia. “Hoje conseguimos indicar melhor quem realmente precisa investigar mais a fundo. Nem todo PSA alto vai virar biópsia — e nem todo PSA normal nos deixa tranquilos”, afirma Canabrava. No fim, o mais importante é não ignorar o exame, mas também não se desesperar com ele.

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