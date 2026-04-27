Anvisa retira do mercado xaropes com substância que pode causar arritmia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Medicamentos com clobutinol devem ser retirados do mercado brasileiro de imediato. A determinação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) foi publicada nesta segunda-feira (27/4) no Diário Oficial da União.

O motivo é o risco de arritmia cardíaca grave, associada ao prolongamento do chamado intervalo QT -alteração na atividade elétrica do coração, visível no eletrocardiograma, que indica que o músculo cardíaco demora mais tempo do que o normal para "recarregar" entre um batimento e outro. A condição pode levar à morte súbita.

O clobutinol é utilizado em remédios contra a tosse seca e irritativa, em processos inflamatórios das vias respiratórias, antes, durante ou após exames ou procedimentos no tórax, nos brônquios ou na pleura.

Estão suspensas a comercialização, distribuição, fabricação, importação, manipulação e propaganda, bem como o uso de medicamentos com a substância.

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Medicamentos com clobutinol agem no sistema nervoso central, sem os efeitos colaterais de dependência dos opioides.