Assine
overlay
Início Bem viver
SAÚDE

Anvisa retira do mercado xaropes com substância que pode causar arritmia

Estão suspensas a comercialização, distribuição, fabricação, importação, manipulação e propaganda, bem como o uso de medicamentos com a substância

Publicidade
Carregando...
PP
PATRÍCIA PASQUINI
PP
PATRÍCIA PASQUINI
Repórter
27/04/2026 11:36

compartilhe

SIGA
×
<p>De acordo com a Anvisa, essa medida tem como objetivo reforçar a fiscalização e impedir a utilização dos implantes para fins estéticos, o que continua não sendo permitido.</p>
Anvisa quer evitar riscos de arritmia cardíaca grave que podem ser causados pela substância crédito: reprodução/tv globo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Medicamentos com clobutinol devem ser retirados do mercado brasileiro de imediato. A determinação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) foi publicada nesta segunda-feira (27/4) no Diário Oficial da União.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O motivo é o risco de arritmia cardíaca grave, associada ao prolongamento do chamado intervalo QT -alteração na atividade elétrica do coração, visível no eletrocardiograma, que indica que o músculo cardíaco demora mais tempo do que o normal para "recarregar" entre um batimento e outro. A condição pode levar à morte súbita.

Leia Mais

O clobutinol é utilizado em remédios contra a tosse seca e irritativa, em processos inflamatórios das vias respiratórias, antes, durante ou após exames ou procedimentos no tórax, nos brônquios ou na pleura.

Estão suspensas a comercialização, distribuição, fabricação, importação, manipulação e propaganda, bem como o uso de medicamentos com a substância.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Medicamentos com clobutinol agem no sistema nervoso central, sem os efeitos colaterais de dependência dos opioides.

Tópicos relacionados:

agencia-nacional-de-vigilancia-sanitaria anvisa brasil medicamento medicamentos substancia xarope

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay