O que é ser feliz?

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

Chega ao Brasil o livro “O novo jeito de ser feliz – um guia com passo a passo para ter a vida que você deseja”, de Stephanie Harrison, especialista em bem-estar e mestre em Psicologia Positiva pela Universidade da Pensilvânia. Na obra, a autora propõe uma revisão profunda sobre aquilo que aprendemos a considerar como uma vida bem-sucedida.



Baseado em estudos de psicologia, sociologia, filosofia, entre outras áreas do conhecimento, o livro parte de uma provocação central: a maioria das pessoas foi ensinada a buscar a felicidade da forma errada. Esse modelo, que Stephanie chama de “Velho jeito de ser feliz” (Old Happy), está fundamentado em três crenças amplamente difundidas: a ideia de que nunca somos bons o suficiente; a noção de que a felicidade depende de conquistas externas, como dinheiro, status e poder; e a percepção de que cada indivíduo precisa enfrentar seus desafios sozinho.

Segundo Stephanie, essas premissas, embora culturalmente reforçadas, produzem o efeito oposto ao que prometem: alimentam ansiedade, comparação constante e sensação de inadequação. Como alternativa, ela apresenta o conceito do “novo jeito de ser feliz” (New Happy), que redefine o bem-estar a partir de fatores internos e coletivos. Nesse modelo, a felicidade deixa de ser um objetivo distante e passa a ser uma prática cotidiana, baseada em quatro pilares principais: a aceitação de si mesmo e o reconhecimento do próprio valor, independentemente de resultados externos; a descoberta de dons e talentos individuais; a construção de relações significativas; e o uso dessas habilidades em benefício de outras pessoas.

A obra defende que a verdadeira felicidade não está condicionada ao “quando eu alcançar”, mas sim ao “como eu vivo agora”. Ou seja, ela se manifesta no momento em que o indivíduo age de acordo com seus valores e contribui de forma autêntica com o mundo ao seu redor. Um dos diferenciais do livro está no uso de elementos visuais, como gráficos coloridos e composições geométricas, que ajudam a traduzir conceitos complexos de maneira simples e intuitiva. Dividido em cinco partes, o título conduz o leitor por uma jornada que vai da desconstrução dos mitos sobre felicidade até a aplicação prática de uma vida com mais propósito. Ao longo dos capítulos, temas como carreira, identidade, pertencimento e impacto social são abordados de forma acessível, com exemplos e exercícios que incentivam a reflexão e a mudança de comportamento.

Reprodução

SERVIÇO

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• Livro: O novo jeito de ser feliz

• Autora: Stephanie Harrison

• Editora: Cultrix

• Páginas: 312

• Preço: R$ 79,90

• Onde encontrar: www.grupopensamento.com.br; Amazon

