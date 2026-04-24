Consulta pública propõe diretriz para prevenção do câncer colorretal no SUS

A Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (Conitec) encerra na próxima segunda-feira (27) a consulta pública que avalia pela primeira vez a adoção de novas diretrizes para o rastreamento do câncer colorretal no âmbito do SUS.

O câncer colorretal é o terceiro tumor mais incidente no mundo e, para 2026, de acordo com estimativas do Inca, estão previstos 53.810 novos casos, sendo 26.270 para homens e 27.540 para mulheres. De acordo com dados do Sistema de Informação sobre Mortalidade do Ministério da Saúde, em 2024 morreram 25.371 pessoas pela doença, quase 70 pessoas por dia.

A diretriz propõe rastreamento para pessoas assintomáticas entre 50 e 75 anos por meio do testeimunoquímico fecal (FIT) – realizado por amostra de fezes – como método inicial e, caso haja resultado positivo, encaminhamento para colonoscopia. A medida busca ampliar o acesso ao diagnóstico precoce da doença.

A proposta é resultado da articulação de órgãos governamentais como o Inca e de sociedades de especialidade, entre elas a Sociedade Brasileira de Coloproctologia (SBCP), que há quatro anos realiza a campanha Março Azul de conscientização do câncer colorretal.

Durante a campanha, médicos se reúnem em uma pequena cidade e realizam um mutirão de atendimentos com teste FIT e aqueles que apresentarem resultado positivo são encaminhados para colonoscopia, como propõe o projeto. Na última edição, ocorrida em Seabra, na Chapada Diamantina (BA), 53% das colonoscopias realizadas identificaram pólipos - alguns deles podem evoluir para câncer de intestino.

“O rastreamento do câncer colorretal é uma das estratégias mais eficazes para reduzir mortes pela doença. Essa consulta pública representa um passo importante para conseguirmos adotar pela primeira vez uma diretriz na saúde pública brasileira para prevenção desse tipo de tumor. Por isso conclamamos a população que participe desse processo dando a sua opinião”, afirma o presidente da SBCP, Olival de Oliveira Jr.

“No Brasil, cerca de 65% dos casos ainda são diagnosticados no SUS em fases avançadas, o que reforça a importância de ampliar o rastreamento da população”, complementa.

Sintomas do câncer colorretal



Em estágio iniciais, quando a chance de cura é maior, o câncer colorretal não costuma apresentar sintomas. Entre os principais sinais da doença estão:

* Alteração do hábito intestinal, como diarreia ou constipação persistentes

* Mudança no formato das fezes (fezes mais finas ou em formato de fita)

* Sangue nas fezes, que pode ser vermelho vivo ou escuro

* Dor ou desconforto abdominal persistente

* Sensação de evacuação incompleta

* Gases, inchaço ou cólicas frequentes

* Cansaço excessivo ou fraqueza, muitas vezes associados com anemia

* Perda de peso sem causa aparente

* Diminuição do apetite

Prevenção



A prevenção do câncer colorretal está relacionada à adoção de hábitos saudáveis, como não fumar, evitar o consumo de bebidas alcoólicas e de alimentos ultraprocessados, ingerir quantidade diária adequada de líquido, praticar atividade física regularmente e seguir uma dieta rica em frutas, legumes, verduras e fibras.

A colonoscopia continua sendo considerada pelos especialistas o padrão ouro na prevenção do câncer colorretal, mas estratégias como a adoção do teste FIT na grande população são um avanço no diagnóstico precoce da doença, que vem crescendo entre adultos jovens em todo o mundo.

“O câncer colorretal está entre os mais incidentes no país, mas é também um dos poucos que podem ser prevenidos. A prevenção se dá com a colonoscopia, mas o a realização do teste FIT e a recomendação da colonoscopia para aqueles que apresentarem resultado positivo será possível a detecção da doença em estágio inicial, quando há maiores chances de cura”, enfatiza a diretora de comunicação da SBCP, Ana Sarah Portilho.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Como participar da consulta pública



A participação na consulta pública é aberta a profissionais de saúde e à sociedade em geral. Basta acessar o link Conitec nº 20/2026: https://brasilparticipativo.presidencia.gov.br/processes/consultas-publicas-conitec/f/4227/, conectar-se à sua conta gov.br e dar sua opinião até 27 de abril.

