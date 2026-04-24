Bruno Gagliasso relata situação com TDAH: 'Se contar, ninguém acredita'
Após esquecer itens de treino, ator gera debate sobre o transtorno; psiquiatra explica como reconhecer os sintomas na rotina
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Um episódio recente envolvendo o ator Bruno Gagliasso gerou repercussão ao expor uma situação inusitada: ele contou que saiu para treinar e esqueceu itens básicos como roupa e tênis. O momento abriu espaço para uma conversa sobre atenção, memória e rotina.
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O tema ganha relevância porque o próprio ator já falou publicamente sobre seu diagnóstico de Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH). “Eu sempre tive, eu sempre soube. […] Eu era uma criança hiperativa, uma criança levada, não parava de escola nenhuma”, contou.
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Situações como essa, que muitas vezes são interpretadas apenas como distração, podem ter relação direta com o TDAH. A condição afeta a forma como o cérebro organiza informações, prioridades e tarefas do dia a dia.
O que diz a psiquiatria
Para a psiquiatra Thaíssa Pandolfi, especialista em neurodivergência e superdotação, esses episódios merecem uma análise cuidadosa. “No TDAH, é comum que a pessoa tenha dificuldade em manter o foco em tarefas práticas, especialmente quando há muitos estímulos ou pensamentos acontecendo ao mesmo tempo”, explica.
Segundo a médica, o esquecimento de compromissos ou objetos não se deve à falta de interesse. “Existe uma dinâmica de atenção diferente. A mente pode estar voltada para várias coisas simultaneamente, o que faz com que detalhes importantes escapem”, afirma.
Thaíssa destaca que reconhecer esse padrão é fundamental para evitar julgamentos equivocados. “Muitas pessoas crescem ouvindo que são desorganizadas ou distraídas, quando, na verdade, estão lidando com um funcionamento neurológico específico. Entender isso muda a forma de se relacionar consigo mesmo”, diz.
Além dos desafios, ela reforça que o TDAH também pode estar associado a características positivas. “Criatividade, pensamento rápido e capacidade de improviso são comuns. O ponto central é desenvolver estratégias que ajudem a equilibrar essas características com as exigências da rotina”, pontua.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.