Plástica no pescoço: cinco sinais de que é hora de considerar

O envelhecimento do pescoço deixou de ser tratado apenas em fases avançadas da vida e passou a ocupar papel central nas decisões estéticas. Dados recentes da International Society of Aesthetic Plastic Surgery indicam que o Brasil permanece entre os maiores mercados globais de cirurgia plástica, com crescimento na busca por técnicas estruturais que priorizam a naturalidade e a durabilidade dos resultados.

Em 2025, especialistas observam um aumento na procura por procedimentos como o deep neck lift entre pacientes na faixa dos 30 e 40 anos, incluindo homens e mulheres que buscam prevenir ou corrigir sinais iniciais de envelhecimento.



A cirurgiã plástica Danielle Gondim, formada pelo Instituto Ivo Pitanguy e membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, afirma que a mudança está ligada à evolução do entendimento sobre o envelhecimento facial. “O pescoço é uma das regiões que mais evidenciam a idade porque sofre com perda de sustentação profunda. Hoje não tratamos apenas a pele, mas toda a estrutura que sustenta essa região”, explica.



O deep neck lift segue a lógica das técnicas modernas de rejuvenescimento, atuando em planos profundos para reposicionar músculos e gordura, além de redefinir o contorno cervical. Diferentemente de abordagens superficiais, a proposta é restaurar a anatomia de forma mais precisa e duradoura.



Segundo a especialista, a antecipação do procedimento em alguns casos pode trazer vantagens relevantes. “Quando indicamos no momento certo, antes de uma flacidez muito avançada, conseguimos resultados mais naturais e duradouros, com menor necessidade de correções futuras”, afirma.



Entre os benefícios para homens e mulheres que realizam o procedimento antes dos 45 ou 50 anos estão a preservação da definição da mandíbula, a prevenção do acúmulo de gordura abaixo do queixo e a manutenção do contorno cervical ao longo do tempo. Pacientes mais jovens tendem a apresentar melhor qualidade de pele e tecidos, o que favorece a recuperação e a estabilidade do resultado. “Não se trata de antecipar por estética, mas de atuar quando há indicação estrutural”, explica.



Quando considerar?

A ideia de que a cirurgia no pescoço deve ser realizada apenas após os 50 ou 55 anos ainda é comum, mas não encontra respaldo na prática clínica atual. A indicação depende mais das alterações estruturais do que da idade cronológica. “Existe um mito de que esses procedimentos são indicados apenas em fases mais avançadas. Na prática, vemos pacientes mais jovens com sinais importantes no pescoço que se beneficiam muito da abordagem correta”, afirma.



Antes de optar por qualquer intervenção, é importante observar sinais consistentes que indicam alteração estrutural na região cervical. Entre os principais estão:



Perda de definição do contorno da mandíbula



Acúmulo de gordura abaixo do queixo



Presença de bandas ou cordas visíveis no pescoço



Flacidez que não responde a tratamentos não cirúrgicos



que não responde a tratamentos não cirúrgicos Desarmonia entre face e pescoço, com aspecto envelhecido na região cervical

“Esses sinais mostram que o envelhecimento já não é apenas superficial. Nesses casos, procedimentos não invasivos tendem a ter efeito limitado”, afirma.

A especialista reforça que o equilíbrio na decisão é essencial. “Nem sempre quanto antes melhor, mas também não faz sentido esperar uma piora significativa. O ideal é intervir quando os sinais começam a impactar a harmonia facial”, diz.

O que avaliar antes?



A decisão pelo procedimento deve considerar fatores clínicos e estruturais. Avaliação individualizada, qualidade da pele, histórico de saúde e expectativa do paciente são determinantes para o planejamento. “Cada paciente tem uma anatomia e um padrão de envelhecimento. A indicação precisa ser personalizada para garantir naturalidade e segurança”, explica.



Cuidados no pós-operatório



O período de recuperação varia, mas, em geral, o retorno gradual às atividades ocorre entre duas e três semanas. Nos primeiros dias, é comum a presença de inchaço e sensibilidade na região.



Atividades físicas intensas, exposição solar direta e movimentos bruscos do pescoço devem ser evitados nas primeiras semanas. O acompanhamento médico e o cumprimento das orientações são fundamentais para o resultado.



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“O pós-operatório é parte essencial do tratamento. Quando bem conduzido, contribui diretamente para a qualidade e durabilidade do resultado”, ressalta.