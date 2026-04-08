Insegurança: como lidar com a ansiedade após um susto em casa

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

A sensação de ter a própria casa invadida vai muito além do prejuízo material. O episódio ocorrido nesta quarta-feira (8/4) em um prédio de Belo Horizonte, onde criminosos arrombaram carros e provocaram um vazamento de gás, acende um alerta sobre o impacto emocional que um susto como esse pode causar. O lar, antes um refúgio, pode se transformar em fonte de medo e ansiedade.

Após um evento traumatizante como esse, é comum que a percepção de segurança seja abalada. A mente pode ficar em estado de alerta constante, transformando ruídos corriqueiros em ameaças e dificultando o relaxamento até mesmo dentro do próprio quarto. Sentimentos como vulnerabilidade, raiva e hipervigilância são reações esperadas.

O cérebro entende que o local mais seguro do mundo foi violado, e isso desorganiza a forma como processamos o ambiente ao redor. Recuperar a tranquilidade exige um esforço consciente para restabelecer a confiança no espaço e em si mesmo. Ignorar o problema pode prolongar o sofrimento e afetar a qualidade de vida.

Passos para retomar o bem-estar

Recuperar a sensação de segurança em casa é um processo gradual. Adotar algumas atitudes práticas pode ajudar a reprocessar o trauma e a diminuir a ansiedade. Confira algumas estratégias que podem ser úteis nesse momento:

Acolha seus sentimentos: permita-se sentir medo, raiva ou tristeza. Tentar suprimir essas emoções pode intensificá-las. Entender que são respostas normais a uma situação anormal é o primeiro passo para lidar com elas.

Reforce a segurança física: tomar medidas concretas para aumentar a proteção pode ter um efeito psicológico poderoso. Trocar fechaduras, instalar câmeras ou reforçar janelas são ações que devolvem parte da sensação de controle sobre o ambiente.

Restabeleça a rotina: o caos gerado por um crime quebra a normalidade. Voltar às atividades diárias, como horários para refeições e sono, ajuda a sinalizar para o cérebro que a vida está voltando ao eixo e que o perigo imediato passou.

Converse com pessoas de confiança: compartilhar o que aconteceu e como você se sente com amigos ou familiares pode aliviar o peso emocional. Sentir-se apoiado é fundamental para não se isolar no próprio medo.

Reocupe seu espaço: evite abandonar os cômodos onde o evento ocorreu. Passe curtos períodos de tempo neles durante o dia, fazendo atividades prazerosas, como ouvir música ou ler. A ideia é criar novas memórias positivas associadas ao lugar.

Busque ajuda profissional: se a ansiedade e o medo não diminuírem com o tempo e estiverem atrapalhando suas atividades diárias, procurar um psicólogo é uma decisão importante. A terapia oferece ferramentas específicas para processar traumas e superar a insegurança. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.