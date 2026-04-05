Chocolate amargo ou ao leite? Genética responde, diz especialista

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A preferência por chocolate pode ir muito além do paladar e estar diretamente ligada à genética. Variações no DNA influenciam a forma como percebemos sabores, especialmente o amargo, o que ajuda a explicar por que algumas pessoas apreciam chocolates mais intensos, enquanto outras preferem versões mais doces.





