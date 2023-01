Entenda a síndrome sensorial do filho da atriz Giovanna Ewbank

A atriz e apresentadora Giovanna Ewbank divulgou recentemente o diagnóstico do filho Bless (foto: Instagram/Reprodução )





Na entrevista do podcast "Quem Pode, Pod", apresentado por Fernanda Paes Leme, a atriz e apresentadora Giovanna Ewbank contou o caso do filho dela, chamado de Bless. Ele foi diagnosticado com síndrome sensorial. Não tem cura, mas pode-se levar uma vida melhor com tratamentos adequados.





Essa síndrome não é comum e pode ter fator genético, mas também existem outros fatores extrínsecos que podem colocar as crianças em risco. Estes incluem privação materna, parto prematuro, desnutrição pré-natal e cuidados institucionais precoces.





De acordo o biólogo e neurocientista, pós PhD Fabiano de Abreu Agrela, a síndrome do transtorno sensorial (TPS) é uma condição que afeta a forma como o cérebro processa as informações sensoriais (estímulos). "As informações sensoriais incluem coisas que você vê, ouve, cheira, prova ou toca."









Os diagnósticos são feitos a partir dos testes de Integração Sensorial e Práxis. Este consiste em 17 testes que são usados para testar vários aspectos do processamento sensorial. Na TPS, o sistema nervoso não sabe quando prestar atenção ou ignorar os estímulos. "Isso leva a uma busca sensorial anormal ou a esconder-se da estimulação", diz.





Fabiano observa que as crianças são mais propensas do que os adultos. Mas os adultos também podem apresentar sintomas. Em adultos, é provável que esses sintomas existam desde a infância.





Algumas situações e sintomas que podem ocorrer:





* Costumam pensar que a roupa está arranhando ou coçando demais

* Que as luzes parecem muito brilhantes

* Que os sons parecem muito altos

* Que os toques suaves parecem muito difíceis

* Experimentação as texturas dos alimentos que os fazem engasgar

* Têm pouco equilíbrio ou parecem desajeitados

* Têm medo de brincar nos balanços





Tipos de SPD





As três principais categorias de SPD incluem:





* Transtorno de Modulação Sensorial

* Transtorno de discriminação sensorial

* Transtorno motor de base sensorial





Ajuda e diagnósticos





O tratamento é feito por um terapeuta ocupacional em atividades que ajudam a treinar os sentidos. De acordo com Fabiano Abreu, muitos terapeutas usam uma abordagem de integração sensorial (SI), que começa em um ambiente controlado e estimulante que desafia os sentidos sem sobrecarregar o paciente ou sentimentos de fracasso. "Com o tempo, o objetivo é estender as respostas aprendidas e apropriadas dos pacientes desenvolvidas na terapia para o mundo fora da clínica: casa, escola e vida", observa.