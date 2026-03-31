Assine
overlay
Início Bem viver
SOLUÇÃO INJETÁVEL

Anvisa aprova medicamento para prevenir vírus respiratório em bebês

A decisão responde a um pedido da farmacêutica Merck Sharp & Dohme, que produz o remédio

Publicidade
Carregando...
F
Folhapress - Notícias
F
Folhapress - Notícias
Repórter
31/03/2026 09:01

compartilhe

SIGA
×
VSR
O VSR costuma ser mais grave nos primeiros seis meses de vida crédito: Secretaria de Saúde do Distrito Federal

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) aprovou nesta segunda-feira (30) a clesrovimabe, sob o nome comercial de Enflosina, para prevenir o VSR (vírus sincicial respiratório). A decisão responde a um pedido da farmacêutica Merck Sharp & Dohme, que produz o remédio.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

O produto será vendido em forma de solução injetável para aplicação intramuscular em recém-nascidos e bebês lactentes durante períodos de maior circulação do VSR, geralmente entre abril e julho. A agência destacou que o vírus costuma ser mais grave nos primeiros seis meses de vida, "especialmente em prematuros e em crianças com outras condições de saúde, como cardiopatias congênitas ou doença pulmonar crônica da prematuridade".

O remédio também pode ser administrado em pacientes submetidos à cirurgia cardíaca com circulação extracorpórea -em que o coração pode ser temporariamente parado, enquanto uma máquina assume a função. Para este caso, a recomendação é de dose adicional após estabilização clínica.

O VSR é responsável por infecções no trato respiratório, como a bronquiolite. A Anvisa afirma que o vírus é responsável por cerca de 80% dos casos de bronquiolite e até 60% das pneumonias em crianças menores de dois anos.

Segunda a agência, estima-se que uma em cada cinco crianças infectadas necessite de atendimento ambulatorial, enquanto uma em cada 50 seja hospitalizada no primeiro ano de vida. "Entre 2018 e 2024, foram registradas 83.740 internações de bebês prematuros (menos de 37 semanas) devido a complicações relacionadas ao vírus, como bronquite, bronquiolite e pneumonia", diz.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O SUS (Sistema Único de Saúde) oferece imunização para o VSR a gestantes a partir da 28ª semana para prevenir casos de bronquiolite em recém-nascidos.

Tópicos relacionados:

anvisa bebe bronquiolite vsr

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay