Abril Lilás: o câncer que atinge homens jovens e ainda é cercado por tabus

O mês de conscientização sobre o câncer de testículo, conhecido como Abril Lilás, acende um alerta para uma doença que, apesar de rara, é a neoplasia maligna mais frequente entre homens jovens de 15 a 35 anos. Dados globais indicam que mais de 17 mil novos casos foram registrados em 2022, com tendência de crescimento em diferentes regiões do mundo, como Europa e Américas.

Embora represente entre 1% e 5% de todos os tumores masculinos, o câncer de testículo tem um impacto significativo por atingir, principalmente, homens em plena fase produtiva e reprodutiva. Nos Estados Unidos, por exemplo, a incidência gira em torno de seis casos a cada 100 mil homens por ano, sendo que mais da metade dos diagnósticos ocorre entre os 20 e 34 anos.

Além dos riscos à saúde, a doença pode trazer consequências importantes para a fertilidade. Tratamentos como a orquiectomia (remoção do testículo) e a quimioterapia podem afetar a produção de espermatozoides e hormônios. Embora muitos pacientes consigam ter filhos após o tratamento, parte deles enfrenta dificuldades reprodutivas e impactos na qualidade de vida.

Para o urologista Guilherme Canabrava, o diagnóstico tardio ainda é um dos principais desafios no combate à doença, e está diretamente ligado a fatores culturais. “Grande parte dos homens ainda evita procurar atendimento médico por vergonha ou por minimizar sinais iniciais. Um pequeno nódulo, aumento de volume ou sensação de peso no testículo, mesmo sem dor, já são sinais de alerta e precisam ser investigados o quanto antes”, explica.

Segundo o especialista, o tabu em torno da saúde íntima masculina contribui para o avanço da doença. “Existe uma construção cultural que faz com que muitos homens negligenciem o próprio corpo. Esse comportamento pode atrasar o diagnóstico e exigir tratamentos mais agressivos, com maior impacto físico e emocional”, afirma.

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Apesar disso, o câncer de testículo apresenta altas taxas de cura quando identificado precocemente. Por isso, campanhas como o Abril Lilás reforçam a importância da informação e do autocuidado. “O autoexame e a atenção a qualquer alteração são fundamentais. Procurar um urologista ao perceber algo diferente pode fazer toda a diferença. Cuidar da saúde não é sinal de fraqueza, é um ato de responsabilidade com a própria vida”, reforça o médico.