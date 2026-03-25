Câncer colorretal segue sendo diagnosticado em fase avançada, diz boletim

Um dos tipos de câncer mais frequentes no país, o câncer colorretal ainda chega tardiamente ao consultório médico no Brasil. Entre 2013 e 2022, segundo a Fundação do Câncer, mais de 60% dos diagnósticos ocorreram em fases avançadas da doença - cenário que reduz as chances de cura e exige tratamentos mais complexos. Para o triênio 2026-2028, o Instituto Nacional de Câncer (Inca) estima 53.810 novos casos por ano.

“O grande problema é que muitos pacientes normalizam sintomas importantes ou adiam a investigação por medo do diagnóstico. Isso ainda é um dos principais fatores para o atraso. Quando o câncer é identificado precocemente, a chance de cura é muito alta. Mesmo nos casos avançados há boas possibilidades de tratamento, mas o processo tende a ser mais intenso”, afirma Matheus Meyer, coordenador da Coloproctologia da Rede Mater Dei nas unidades Betim-Contagem e Nova Lima.

Segundo o especialista, sinais como sangramento nas fezes, alteração persistente do hábito intestinal, dor abdominal crônica, anemia e perda de peso sem causa aparente não devem ser ignorados. O alerta é ainda mais relevante porque o câncer colorretal costuma evoluir de forma silenciosa nos estágios iniciais.

Prevenção



A principal estratégia de prevenção continua sendo a colonoscopia, recomendada a partir dos 45 anos, mesmo para pessoas sem sintomas. Mais do que identificar tumores, o exame permite detectar e retirar pólipos intestinais antes que evoluam para malignidade.

“A ideia não é apenas encontrar um câncer já instalado, mas identificar a lesão precursora e interromper esse processo antes que ele avance”, explica o coloproctologista .

Pacientes com histórico familiar de câncer de intestino, pólipos avançados, doenças inflamatórias intestinais ou síndromes genéticas devem iniciar o rastreamento antes da idade padrão.

Estilo de vida



Mudanças no estilo de vida também têm impacto direto sobre a incidência da doença. O consumo frequente de alimentos embutidos está associado a aumento de até 50% no risco de câncer colorretal. Já o consumo excessivo de álcool, a obesidade e o sedentarismo também elevam a probabilidade de desenvolvimento da doença.

Na direção oposta, uma alimentação rica em fibras e a prática regular de atividade física atuam como fatores de proteção.

O tratamento do câncer colorretal é multiprofissional. Matheus Meyer conta que “o grande pilar do tratamento do câncer colorretal é a cirurgia”. No câncer de reto, a radioterapia tem papel relevante. Já nos casos de câncer de cólon e também de reto, é frequente o uso de quimioterapia ou imunoterapia, a depender do estadiamento e das características do tumor.

Cirurgia robótica

Rodrigo Gomes da Silva, coordenador da Coloproctologia também do hospital, reforça que a cirurgia robótica é um procedimento minimamente invasivo no qual o cirurgião utiliza uma plataforma de quatro braços, operada por meio de um console. “Por meio de manoplas similares às de um videogame, o cirurgião faz movimentos que são transmitidos aos braços robóticos por cabos de fibra ótica”, detalha.

Em relação à laparoscopia convencional, o especialista destaca diferenças técnicas com impacto direto nos resultados. Segundo ele, a visão é tridimensional, o que permite maior noção de profundidade. “Ela também é ampliada e a cirurgia é imersiva. Os braços robóticos possuem um controle de tremor, com movimentos mais precisos. Além disso, há uma articulação das pinças que simula os movimentos do punho do cirurgião, permitindo uma dissecção mais delicada”, comenta.

Os benefícios se refletem em dados clínicos. Rodrigo acrescenta que a técnica apresenta menor taxa de sangramento intraoperatório e menor taxa de conversão para cirurgia aberta, o que “melhora a segurança do paciente, reduzindo também as complicações pós-operatórias. A recuperação também é mais favorável, pois, geralmente, a recuperação da cirurgia por via laparoscópica é mais rápida que a cirurgia aberta. E a cirurgia robótica otimiza esses desfechos, com menor dor no pós-operatório”, completa.

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O coloproctologista destaca ainda resultados específicos para o câncer de reto. “Estudos mostram que a cirurgia robótica no câncer de reto pode reduzir as taxas de disfunções sexuais e urinárias ao permitir dissecção mais delicada e precisa na pelve. Há também estudos com menores taxas de recorrência local no câncer de reto operado pela via robótica.”