"Mais conectados ou mais distantes?": vídeo debate sobre infância de hoje

Um Reel simples, mas potente, postado no Instagram pela psicóloga Marcela Leite (@dra_marcela_leite) tem feito milhares de pais, educadores e aquelas pessoas que viveram nos anos de 1990 pararem para pensar. Com mais de 6.5 mil curtidas e centenas de comentários em poucos dias, o vídeo não traz entrevistas antigas nem previsões mirabolantes do futuro.

Em vez disso, usa através da Inteligência Artificial, a nostalgia como espelho: compara a infância analógica — cheia de rua, tempo livre e encontros reais — com o presente, onde crianças e adultos passam horas imersos em celulares.

Telas: causa danos irreversíveis no desenvolvimento de bebês e crianças

Na legenda, Marcela escreve com clareza dolorosa: “Lembra quando a gente brincava na rua até tarde? Quando o tempo era livre, sem agenda, sem pressa? Quando as relações eram próximas, olho no olho?”. Ela questiona se a hiperconexão digital realmente nos aproximou ou, pelo contrário, nos afastou: “Hoje as crianças estão cada vez mais no celular, entretidas, mas menos conectadas com o outro, com o brincar, com o encontro real”.

O vídeo em si reforça essa mensagem com imagens que evocam memórias coletivas: cenas de crianças correndo livres, bicicletas na calçada, brincadeiras sem supervisão constante — contrastando (implicitamente) com o cotidiano atual de tablets entregues cedo, filas silenciosas e olhares fixos em telas. Não há narração dramática nem efeitos pesados; a força está na simplicidade e na pergunta final da psicóloga: “Estamos mais conectados ou mais distantes? Isso também te fez pensar?”.

Um alerta que não culpa a tecnologia, mas cobra consciência

Diferente de muitos conteúdos virais que romantizam os anos de 1990 como “perfeitos”, o Reel de Marcela não demoniza os aparelhos. Ela reconhece os benefícios — acesso à informação, contato com família distante, ferramentas de aprendizado —, mas defende o equilíbrio: a tecnologia não pode substituir o vínculo humano, o tédio criativo, o erro como aprendizado, o brincar sem roteiros.

Comentários no post ecoam o sentimento. Muitos dizem coisas como: “Eu era criança nos anos 90 e hoje vejo meus filhos repetindo o ciclo, mas pior”, ou “Me deu um aperto no peito lembrar como era bom não ter Wi-Fi o tempo todo”. Outros defendem moderação: “A tecnologia é ferramenta, o problema é o uso sem limite e sem orientação”.

Dados que dão razão à reflexão

Relatórios recentes dão base ao desconforto. De acordo com dados da UNICEF Brasil (2025), mais de 65% das crianças e adolescentes passam acima de 4 horas diárias em telas recreativas, e uma parcela significativa relata sensação de solidão apesar da “conexão constante”. Movimentos como “Wait Until 8th” (esperar até os 14 anos para smartphone e 16 para redes sociais) ganham força no país, inspirados exatamente em reflexões como essa: não é sobre proibir, mas sobre proteger o tempo de ser criança de verdade.

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Reels semelhantes — como os do Street Art Globe, que usam imagens antigas de crianças falando sobre “computadores rápidos” e “falar com o mundo” — complementam o debate, mostrando que acertamos nas previsões técnicas, mas subestimamos o impacto emocional e social.