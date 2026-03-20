Fórmulas infantis: como escolher a melhor opção para o seu bebê

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A recente decisão da Anvisa de recolher lotes de fórmulas infantis da marca Aptamil acendeu um alerta para pais e cuidadores em todo o Brasil. A medida, motivada pela contaminação pela toxina cereulida, levanta uma dúvida comum: como garantir a escolha segura e adequada de um substituto para o leite materno?

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O recolhimento se refere especificamente a três lotes do produto Aptamil Premium 1 (800g), com numeração 2026.09.07, 2026.10.03 e 2026.09.09, e não afeta outros produtos da marca ou de outros fabricantes. A toxina cereulida pode causar sintomas como vômito persistente, diarreia e letargia. Os pais devem verificar o número do lote na embalagem e, caso corresponda a um dos afetados, não utilizar o produto e entrar em contato com o SAC da Danone. Se a criança apresentar qualquer sintoma após o consumo, é fundamental procurar atendimento médico imediatamente.

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Apesar do caso pontual, a escolha da fórmula infantil é uma decisão que deve ser sempre orientada por um pediatra, pois cada bebê possui necessidades nutricionais específicas. Conhecer as opções disponíveis no mercado ajuda as famílias a entenderem melhor as recomendações médicas e a fazerem uma compra mais consciente.

Tipos de fórmulas infantis

As fórmulas são desenvolvidas para se assemelharem ao máximo ao leite materno, mas são categorizadas de acordo com a idade e as necessidades do bebê. Entender essa divisão é o primeiro passo.

As mais comuns são as fórmulas de partida, indicadas para recém-nascidos até os seis meses de vida. Sua composição busca replicar os nutrientes essenciais dessa fase inicial. Já as fórmulas de seguimento são voltadas para bebês a partir do sexto mês, complementando a alimentação que começa a incluir outros alimentos.

Existem também as fórmulas especiais, criadas para condições de saúde específicas. Entre elas estão as hipoalergênicas (HA), para bebês com risco de alergias, as sem lactose, para os com intolerância, e as anti-refluxo (AR), que possuem uma consistência mais espessa para dificultar a regurgitação. O uso dessas versões depende estritamente de diagnóstico e prescrição médica.

O que observar antes de comprar

Além de seguir a orientação profissional, alguns cuidados são fundamentais no momento da compra. Verifique sempre a embalagem em busca de avarias ou violações no lacre. A data de validade é outro ponto de atenção que não pode ser ignorado.

Observe a indicação de faixa etária no rótulo, garantindo que o produto é compatível com a fase de desenvolvimento do seu filho. Comprar em estabelecimentos de confiança, como grandes redes de farmácias e supermercados, também reduz os riscos de adquirir um produto armazenado de forma inadequada.

Após a introdução de uma nova fórmula, é importante monitorar a reação do bebê. Mudanças significativas no padrão de evacuação, cólicas intensas, vômitos ou irritações na pele devem ser comunicadas imediatamente ao pediatra. A adaptação pode levar alguns dias, mas qualquer sinal adverso merece atenção.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.