Comunidade Padecendo no Paraíso celebra 15 anos com baile de carnaval

No dia ço de 2026, a icônica casa de shows A Autentica será palco de uma celebração histórica. A comunidade Padecendo no Paraíso, rede de apoio materna, ativista dos direitos das mulheres, crianças e adolescentes, fundada em Belo Horizonte, completa 15 anos de trajetória e comemora o seu "debut" subvertendo as tradições: sai a valsa clássica e entra a energia contagiante de um autêntico baile de carnaval de salão.

Tradição Brasileira e Palco Feminino

O baile resgata a essência dos antigos carnavais de salão, mantendo a pegada "raiz" e a vibração dos blocos de rua. O grande símbolo da noite será o estandarte que guia a comunidade e que, nesta noite, regerá a folia dentro d’A Autentica.

A trilha sonora será uma ode à música brasileira, com marchinhas, sambas e ritmos tropicais interpretados por um elenco de mulheres poderosas no palco, As Charangueiras e Aline Calixto, reforçando o compromisso da comunidade em dar visibilidade ao talento feminino em todas as esferas.

"Dispensamos Apresentações"

Com 15 anos de história, o Padecendo no Paraíso consolidou-se como um movimento que vai muito além da maternidade, alcançando o empreendedorismo e a ocupação cultural da cidade. "Chegamos a esse marco com a certeza de que nossa presença fala por si. Não precisamos de apresentações formais; o que entregamos é alma, força e a prova de que juntas somos uma potência inabalável", afirma a organização.

SERVIÇO

Evento: 15 Anos Padecendo no Paraíso – O Baile de Carnaval

Data: ço de 2026

Horário: 19h

Local: A Autentica (Rua Álvares Maciel, 312 - Santa Efigênia, BH)

Público: Exclusivo para mulheres

Ingressos: https://www.sympla.com.br/evento/padecendo-no-paraiso-o-baile-de-15-anos/3293173

SOBRE O PADECENDO NO PARAÍSO: Nascido em Belo Horizonte, o Padecendo no Paraíso é uma rede de apoio que conecta milhares de mulheres em torno da maternidade real, sororidade e empreendedorismo. Com um bloco de carnaval premiado e ações que impactam a vida da mulher mineira, a comunidade celebra 15 anos como referência nacional em engajamento e impacto social feminino.