BELO HORIZONTE

Comunidade Padecendo no Paraíso celebra 15 anos com baile de carnaval

O evento é exclusivo para mulheres e será realizado na casa de shows A Autentica

02/03/2026 12:04 - atualizado em 02/03/2026 12:50

Nascido em Belo Horizonte, o Padecendo no Paraíso é uma rede de apoio que conecta milhares de mulheres em torno da maternidade real
Nascido em Belo Horizonte, o Padecendo no Paraíso é uma rede de apoio que conecta milhares de mulheres em torno da maternidade real crédito: Fan Studios

No dia 21 de março de 2026, a icônica casa de shows A Autentica será palco de uma celebração histórica. A comunidade Padecendo no Paraíso, rede de apoio materna, ativista dos direitos das mulheres, crianças e adolescentes, fundada em Belo Horizonte, completa 15 anos de trajetória e comemora o seu "debut" subvertendo as tradições: sai a valsa clássica e entra a energia contagiante de um autêntico baile de carnaval de salão.

Diferente dos tradicionais bailes de debutantes, que surgiram na Europa para apresentar jovens à sociedade, o Padecendo no Paraíso propõe um rito de passagem focado na potência e na união feminina. O evento será exclusivo para mulheres, criando um território livre para que mães e mulheres ocupem o salão sem protocolos, celebrando a liberdade de ser e estar. Adolescentes podem participar, desde que acompanhadas da mãe.

Tradição Brasileira e Palco Feminino

O baile resgata a essência dos antigos carnavais de salão, mantendo a pegada "raiz" e a vibração dos blocos de rua. O grande símbolo da noite será o estandarte que guia a comunidade e que, nesta noite, regerá a folia dentro d’A Autentica.

A trilha sonora será uma ode à música brasileira, com marchinhas, sambas e ritmos tropicais interpretados por um elenco de mulheres poderosas no palco, As Charangueiras e Aline Calixto, reforçando o compromisso da comunidade em dar visibilidade ao talento feminino em todas as esferas.

"Dispensamos Apresentações"

Com 15 anos de história, o Padecendo no Paraíso consolidou-se como um movimento que vai muito além da maternidade, alcançando o empreendedorismo e a ocupação cultural da cidade. "Chegamos a esse marco com a certeza de que nossa presença fala por si. Não precisamos de apresentações formais; o que entregamos é alma, força e a prova de que juntas somos uma potência inabalável", afirma a organização.

SERVIÇO

SOBRE O PADECENDO NO PARAÍSO: Nascido em Belo Horizonte, o Padecendo no Paraíso é uma rede de apoio que conecta milhares de mulheres em torno da maternidade real, sororidade e empreendedorismo. Com um bloco de carnaval premiado e ações que impactam a vida da mulher mineira, a comunidade celebra 15 anos como referência nacional em engajamento e impacto social feminino.

