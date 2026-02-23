Casos de fratura peniana aumentam no carnaval e acendem alerta médico

Durante o período de carnaval, as autoridades de saúde registraram um aumento significativo nos casos de fratura peniana. De acordo com o Serviço de Emergência do Hospital Municipal Souza Aguiar, no Rio de Janeiro, mais de 500 casos de fratura peniana foram tratados ao longo dos últimos 25 anos, colocando a unidade como uma das com maior número de casos no mundo nessa modalidade.

O assunto, que ainda é cercado por tabu e desinformação, é uma condição real e relativamente frequente, que deve ser tratada como emergência médica, com dados do Serviço de Urologia do Hospital revelando que a maior incidência de fratura peniana ocorre nos meses de janeiro e fevereiro, além de dezembro.

O período de aumento está diretamente relacionado com o verão, carnaval e festas de fim de ano, quando há um maior consumo de álcool e euforia ligados ao período.

O que é?

A fratura peniana ocorre quando a ruptura da túnica albugínea, estrutura que envolve os corpos cavernosos e permite a ereção. O quadro dos pacientes costuma ser súbito e característico, com os afetados relatando com frequência terem ouvido um estalo no momento do trauma, seguido de dor intensa, perda imediata da ereção, inchaço e deformidade.

Em alguns casos, há a possibilidade de haver sangramento pela uretra e dificuldade para urinar, indicando lesão associada à uretra.

O tratamento da fratura de pênis é cirúrgico e deve ser realizado o mais rápido possível, já que a demora pode aumentar significativamente o risco de complicações, como curvatura permanente do pênis, disfunção erétil, dor crônica e prejuízos funcionais, estéticos e até emocionais.

Leandro Coifman, chefe do Serviço de Urologia do Hospital Municipal Souza Aguiar, explicou para a Super Rádio Tupi que os principais fatores associados são:

Relações sexuais com movimentos vigorosos

Mudanças bruscas de posição durante o ato sexual

Situações em que o pênis escapa da vagina e sofre um impacto contra o períneo ou a pélvida parceira

Períodos festivos, como carnaval e festas de fim de ano, costumam registrar aumento do número de casos, possivelmente pelo maior consumo de álcool e pela maior frequência de relações sexuais ocasionais e mais intensas, além da prática sexual em locais não habituais. – explicou Leandro, ressaltando que a fratura peniana é uma urgência urológica e o ideal é procurar atendimento imediatamente.

Os especialistas alertam para o paciente não esperar melhorar sozinho, não usar medicações por conta própria e não tentar tratamentos caseiros e que diante de qualquer suspeita, o paciente deve se dirigir imediatamente a uma emergência com serviço de urologia.