Casos de fratura peniana aumentam no carnaval e acendem alerta médico
Durante o período de carnaval, as autoridades de saúde registraram um aumento significativo nos casos de fratura peniana
Durante o período de carnaval, as autoridades de saúde registraram um aumento significativo nos casos de fratura peniana. De acordo com o Serviço de Emergência do Hospital Municipal Souza Aguiar, no Rio de Janeiro, mais de 500 casos de fratura peniana foram tratados ao longo dos últimos 25 anos, colocando a unidade como uma das com maior número de casos no mundo nessa modalidade.
O assunto, que ainda é cercado por tabu e desinformação, é uma condição real e relativamente frequente, que deve ser tratada como emergência médica, com dados do Serviço de Urologia do Hospital revelando que a maior incidência de fratura peniana ocorre nos meses de janeiro e fevereiro, além de dezembro.
O período de aumento está diretamente relacionado com o verão, carnaval e festas de fim de ano, quando há um maior consumo de álcool e euforia ligados ao período.
O que é?
A fratura peniana ocorre quando a ruptura da túnica albugínea, estrutura que envolve os corpos cavernosos e permite a ereção. O quadro dos pacientes costuma ser súbito e característico, com os afetados relatando com frequência terem ouvido um estalo no momento do trauma, seguido de dor intensa, perda imediata da ereção, inchaço e deformidade.
Em alguns casos, há a possibilidade de haver sangramento pela uretra e dificuldade para urinar, indicando lesão associada à uretra.
O tratamento da fratura de pênis é cirúrgico e deve ser realizado o mais rápido possível, já que a demora pode aumentar significativamente o risco de complicações, como curvatura permanente do pênis, disfunção erétil, dor crônica e prejuízos funcionais, estéticos e até emocionais.
Leandro Coifman, chefe do Serviço de Urologia do Hospital Municipal Souza Aguiar, explicou para a Super Rádio Tupi que os principais fatores associados são:
- Relações sexuais com movimentos vigorosos
- Mudanças bruscas de posição durante o ato sexual
- Situações em que o pênis escapa da vagina e sofre um impacto contra o períneo ou a pélvida parceira
Períodos festivos, como carnaval e festas de fim de ano, costumam registrar aumento do número de casos, possivelmente pelo maior consumo de álcool e pela maior frequência de relações sexuais ocasionais e mais intensas, além da prática sexual em locais não habituais. – explicou Leandro, ressaltando que a fratura peniana é uma urgência urológica e o ideal é procurar atendimento imediatamente.
Os especialistas alertam para o paciente não esperar melhorar sozinho, não usar medicações por conta própria e não tentar tratamentos caseiros e que diante de qualquer suspeita, o paciente deve se dirigir imediatamente a uma emergência com serviço de urologia.