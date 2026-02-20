Gastronomia funcional: o que comer para potencializar seus treinos

Repórter formada em jornalismo e em Marketing Digital. Experiência em redação para portais de notícias e mídias sociais.

O esforço dedicado aos exercícios em casa pode ter seus resultados potencializados ou até mesmo sabotados, dependendo do que você coloca no prato. A alimentação funcional, quando alinhada à rotina de treinos, atua como uma ferramenta estratégica para garantir mais energia, melhorar o desempenho e acelerar a recuperação muscular. O segredo está em escolher os nutrientes certos nos momentos ideais.

A lógica é simples: o corpo precisa de combustível para funcionar durante a atividade física e de matéria-prima para se reconstruir depois. Ignorar uma dessas etapas compromete o ganho de massa muscular, a queima de gordura e sua disposição para a próxima sessão de exercícios.

Leia Mais

O que comer antes do treino

A refeição que antecede o exercício deve ser focada em fornecer energia de forma rápida e sustentada. A prioridade aqui são os carboidratos de boa qualidade, que funcionam como a principal fonte de combustível para os músculos. O ideal é consumir essa refeição entre 30 e 60 minutos antes de começar a malhar.

Uma pequena porção de proteína também é bem-vinda para ajudar a proteger a musculatura. O importante é evitar alimentos muito gordurosos ou ricos em fibras, que podem causar desconforto gástrico devido à digestão mais lenta. Boas opções incluem:

uma banana com uma colher de aveia;

uma fatia de pão integral com geleia de frutas;

um iogurte natural com frutas picadas.

E depois de malhar?

Finalizado o treino, o corpo entra em um estado de recuperação. Este é o momento de fornecer os blocos de construção necessários para reparar as fibras musculares que foram trabalhadas. A janela de oportunidade para essa nutrição é crucial, e o ideal é se alimentar nas primeiras horas após o término da atividade, preferencialmente dentro de duas horas.

A combinação perfeita para o pós-treino envolve proteínas de alto valor biológico e carboidratos. As proteínas são essenciais para a reconstrução muscular, enquanto os carboidratos ajudam a repor os estoques de energia que foram gastos. Algumas sugestões práticas são:

omelete de dois ovos com uma fatia de pão integral;

filé de frango grelhado com arroz e leguminosas;

uma vitamina de leite ou iogurte com whey protein e uma fruta.

A importância da hidratação

Nenhum plano alimentar funciona sem uma hidratação adequada. A água é fundamental para regular a temperatura corporal, transportar nutrientes e garantir que as contrações musculares ocorram de forma eficiente. Procure beber cerca de 500 ml de água até duas horas antes do exercício, manter-se hidratado com pequenos goles durante a atividade e repor os líquidos perdidos após o treino para manter o corpo em seu melhor estado de funcionamento.

Lembre-se de que essas são recomendações gerais, e o timing ideal da alimentação pode variar conforme o metabolismo individual e a intensidade do treino. Para um plano alimentar totalmente personalizado e seguro, a consulta com um nutricionista é fundamental.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.