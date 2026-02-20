Enfermeira de UTI revela o que pacientes costumam dizer antes de morrer

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
Uma enfermeira de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) provocou comoção nas redes sociais ao revelar o que os pacientes costumam dizer antes de morrer. Em vídeo publicado no TikTok, a usuária @kirstierobbb afirmou que, ao longo de quatro anos de trabalho na UTI, percebeu um padrão inquietante nas pessoas prestes a morrer, pressentindo a própria morte e repetindo as mesmas palavras antes do fim.
De acordo com a enfermeira, esses pacientes parecem ter consciência de que a morte está próxima, mesmo quando não há indícios clínicos claros de agravamento. “Os sinais vitais podem estar estáveis, o quadro pode não ter mudado — não há nada inerentemente perigoso que indique que é isso que vai matá-lo”, afirmou.
Ainda assim, ela relata que, após essa espécie de “mudança interior”, o desfecho é inevitável. “Em todas as circunstâncias, não importa o que os tenha levado inicialmente… eles sempre morrem. Sempre”, disse.
Segundo Kirstie, não importa quais medicamentos sejam administrados, quais precauções sejam adotadas ou quais procedimentos sejam realizados. “No momento em que acontece aquela mudança interior, quando o espírito clama e diz à pessoa: ‘Você tem mais uma chance, esta é a sua última oportunidade’, ela sempre morre”, afirmou, visivelmente emocionada.
A enfermeira descreve o fenômeno como uma transformação espiritual difícil de explicar. Para ela, há algo além dos parâmetros médicos que sinaliza o momento final.
“Nos deixamos levar por toda essa tolice… e eu entendo, porque isso também me consome às vezes. A vida não deve ser uma busca interminável por coisas. A vida deve ser aproveitada, apreciada, explorada”, refletiu.
Ela concluiu afirmando que as pessoas estão conectadas a algo mais profundo do que imaginam. “Seu espírito sabe que você está conectado a algo maior do que nos dizem.”
Nos comentários, diversos usuários relataram experiências semelhantes. “Como ex-enfermeira de cuidados paliativos, ela está certa!”, escreveu uma internauta. “A espiritualidade na área da saúde não é discutida o suficiente”, comentou outra.
A morte de uma mulher na piscina de sua própria casa em Piracicaba (SP) chamou atenção sobre a necessidade de zelar pela segurança em piscinas domésticas. O FLIPAR mostrou e republica para quem não viu Reprodução redes sociais
Segundo parentes, Carolina Andia, de 34 anos, tomava medicamentos controlados e havia consumido álcool em 10/11/2024.
A combinação pode afetar o sistema nervoso, prejudicando a capacidade de reação em situações de emergência. StockSnap por Pixabay
Mas o ocorrido mostra o quanto é importante, em residências, só entrar em piscinas quando houver alguém por perto. Outra opção para quem se sente inseguro de entrar na piscina é usar equipamentos de proteção. Eles não impedem o lazer e evitam o afogamento. Imagem de Charles Rondeau por Pixabay
Piscinas valorizam tanto uma residência que, em Ubatuba, no litoral paulista, vídeos no TikTok bombaram no início de 2024 com o anúncio de um empreendimento: um prédio com piscinas nas varandas. Divulgação Portfólio da VIW Residence
Algo tão inovador que muita gente achou que era de mentira. O fato é que são mesmo piscinas instaladas nas sacadas do edifício, que tem 6 unidades por andar. O prédio tem 4 pavimentos. Divulgação Portfólio da VIW Residence
O empreendimento é da VIW Residence e causa mesmo uma curiosidade pela ideia inovadora e pelo efeito visual conquistado, pois a piscina fica visível diante da proteção de vidro que, com a iluminação, ganha um.tom de azul vibrante.. Divulgação Portfólio da VIW Residence
O edifício fica de frente para a Praia Grande, na região central de Ubatuba, e as pessoas, ao nadarem, são vistaas por quem passa pela orla e observa as sacadas do prédio. Divulgação Portfólio da VIW Residence
Seja num edifício de alto luxo, em apartamentos mais simples ou em casas, a piscina traz bem-estar e uma boa opção de lazer e atividade física. Mas requer manutenção adequada e regular, além de cuidados com segurança. hendrikMINTARNO - Flickr
Por isso, o FLIPAR relaciona aqui as principais dicas e os cuidados para se ter em ambientes com piscinas principalmente quando se tem criança na residência ou no momento de lazer em clubes e pousadas. Site Costa Brava
Nas piscinas, o cloro desempenha uma função útil ao manter a água da piscina limpa e sem microrganismos que podem provocar doenças. O contato exagerado com essa substância, porém, não é indicado. walls auto - Flickr
Quando se fica por muito tempo na água da piscina, a camada protetora natural da pele diminui, o que leva a uma redução na sua hidratação. O cloro também pode prejudicar os cabelos e, por isso, é importante lavar bem após o banho de piscina e hidratá-los. jack smith - Flickr
Uma sugestão dos especialistas é tomar o bom e famoso "chuveirão" antes de entrar na piscina. Com isso, a absorção do cloro e os efeitos do sol serão menores. Youtube/ Lumienergy
Outra medida importante é aplicar o filtro solar cerca de 30 minutos antes de entrar na piscina e aplicar de novo a cada duas horas. O protetor, que as pessoas já usam em praias, também é necessário no ambiente doméstico ou nos hotéis e clubes que têm piscinas. Imagem de AdoreBeautyNZ por Pixabay
No caso das crianças, é fundamental manter contato visual, independentemente do tamanho da piscina. Pode até ser piscina plástica. E, mesmo que elas estejam usando boias, é importante ficar atento . Michelle Raponi/Pixabay
Especialistas aconselham às famílias que têm piscinas em casa que isolem o espelho d'água corretamente com uma lona quando a piscina não estiver em uso ou até grades para evitar que crianças consigam acessar a água sem vigilância. Flickr Costa Turiso
No caso dos adultos, é bom ficar atento com brincadeiras arriscadas que podem causar acidentes graves. A famosa “briga de galo”, por exemplo, em que uma pessoa fica nas costas da outra, pode resultar em quedas com lesões graves se alguém se chocar com a borda. Prefeitura de São José dos Campos
Cuidado com os ralos: Antes de entrar na água, é fundamental conferir a segurança dos ralos e o estado das lajotas ao redor da piscina. Dependendo da pressão, ralos podem sugar cabelos de crianças, havendo até casos de morte por afogamento. freepik lifeforstock
Em ambientes como piscinas públicas, clubes, hotéis ou resorts, é importante ficar atento a placas com orientações de segurança.E a presença dos guarda-vidas é fundamental. Cadu Tavares - Flickr
Verifique se há guarda-vidas a postos para uma eventualidade. Aproveite para tirar alguma dúvida com ele e fique atento ao comportamento de quem está na mesma piscina. Agência Senado
Tomando todas as precauções, as piscinas são um bom recurso para espantar o calor e ter momentos agradáveis ao lado da família e de amigos. Sférica Tour Virtual - Flickr