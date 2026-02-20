Enfermeira de UTI revela o que pacientes costumam dizer antes de morrer

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Uma enfermeira de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) provocou comoção nas redes sociais ao revelar o que os pacientes costumam dizer antes de morrer. Em vídeo publicado no TikTok, a usuária @kirstierobbb afirmou que, ao longo de quatro anos de trabalho na UTI, percebeu um padrão inquietante nas pessoas prestes a morrer, pressentindo a própria morte e repetindo as mesmas palavras antes do fim.

“Todas as pessoas que morrem dizem a mesma coisa. Por favor, diga à minha família que eu os amo. Não estou me sentindo bem. Sei que vou morrer”, revelou.

De acordo com a enfermeira, esses pacientes parecem ter consciência de que a morte está próxima, mesmo quando não há indícios clínicos claros de agravamento. “Os sinais vitais podem estar estáveis, o quadro pode não ter mudado — não há nada inerentemente perigoso que indique que é isso que vai matá-lo”, afirmou.

Ainda assim, ela relata que, após essa espécie de “mudança interior”, o desfecho é inevitável. “Em todas as circunstâncias, não importa o que os tenha levado inicialmente… eles sempre morrem. Sempre”, disse.

Segundo Kirstie, não importa quais medicamentos sejam administrados, quais precauções sejam adotadas ou quais procedimentos sejam realizados. “No momento em que acontece aquela mudança interior, quando o espírito clama e diz à pessoa: ‘Você tem mais uma chance, esta é a sua última oportunidade’, ela sempre morre”, afirmou, visivelmente emocionada.

A enfermeira descreve o fenômeno como uma transformação espiritual difícil de explicar. Para ela, há algo além dos parâmetros médicos que sinaliza o momento final.

“Nos deixamos levar por toda essa tolice… e eu entendo, porque isso também me consome às vezes. A vida não deve ser uma busca interminável por coisas. A vida deve ser aproveitada, apreciada, explorada”, refletiu.

Ela concluiu afirmando que as pessoas estão conectadas a algo mais profundo do que imaginam. “Seu espírito sabe que você está conectado a algo maior do que nos dizem.”

Nos comentários, diversos usuários relataram experiências semelhantes. “Como ex-enfermeira de cuidados paliativos, ela está certa!”, escreveu uma internauta. “A espiritualidade na área da saúde não é discutida o suficiente”, comentou outra.

