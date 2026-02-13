Assine
CÂNCER INFANTIL

Crianças na oncologia e os desafios para preservar a saúde emocional

Diagnóstico na infância provoca uma ruptura brusca na rotina, nos vínculos sociais e na sensação de segurança, podendo gerar medo, ansiedade e tristeza

Estado de Minas
Estado de Minas
13/02/2026 16:00

Quando a criança se sente ouvida, ela desenvolve recursos internos que fortalecem sua resiliência, diz psicólogo
Quando a criança se sente ouvida, ela desenvolve recursos internos que fortalecem sua resiliência, diz psicólogo crédito: FreePik

Com a proximidade do Dia Internacional de Luta contra o Câncer Infantil, lembrado neste domingo (15/2), o alerta vai além do tratamento médico: é preciso olhar também para a saúde emocional de crianças e adolescentes que enfrentam a doença. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (Inca), cerca de oito mil novos casos são diagnosticados por ano no Brasil, sendo a leucemia o tipo mais frequente.

O diagnóstico de câncer na infância provoca uma ruptura brusca na rotina, nos vínculos sociais e na sensação de segurança da criança. Internações frequentes, procedimentos invasivos e afastamento escolar podem gerar medo, ansiedade, tristeza e alterações comportamentais. Segundo o psicólogo infantil Miguel Bunge, o cuidado emocional precisa caminhar junto com o tratamento médico.

“O câncer infantil não impacta apenas o corpo. A criança percebe as mudanças ao seu redor, capta a tensão da família e, muitas vezes, tenta lidar com sentimentos intensos sem compreender totalmente o que está acontecendo. O suporte psicológico ajuda a dar nome às emoções e a construir estratégias saudáveis para atravessar esse período”, explica Miguel.

Entre as principais reações emocionais estão regressões comportamentais, irritabilidade, alterações no sono, insegurança e medo de procedimentos médicos. Em adolescentes, podem surgir sentimentos de isolamento, revolta e preocupação com a própria imagem corporal.

Para preservar a saúde emocional durante o tratamento, o psicólogo destaca algumas estratégias fundamentais:

  • Comunicação clara e adequada à idade: explicar o que está acontecendo de forma honesta e acolhedora reduz fantasias e medos exagerados
  • Manutenção de vínculos: sempre que possível, incentivar o contato com amigos, colegas e professores ajuda a preservar a identidade da criança para além da doença
  • Espaço para expressão emocional: permitir que a criança fale sobre seus medos e tristezas, ou que os expresse por meio de brincadeiras, desenhos e histórias, é essencial
  • Rotina estruturada: mesmo em contexto hospitalar, pequenas previsibilidades trazem sensação de segurança
  • Acolhimento da família: pais e responsáveis também precisam de apoio emocional, pois o equilíbrio deles impacta diretamente a criança

“O tratamento oncológico pode ser longo e desafiador, mas não precisa ser vivido apenas sob a perspectiva da dor. Quando a criança se sente ouvida, respeitada e emocionalmente amparada, ela desenvolve recursos internos que fortalecem sua resiliência”, afirma o psicólogo.

O Dia Internacional de Luta contra o Câncer Infantil serve como um alerta não apenas para a importância do diagnóstico precoce e do acesso ao tratamento, mas também para a necessidade de um cuidado integral, que inclua o olhar atento à saúde mental de crianças e adolescentes em tratamento oncológico.

