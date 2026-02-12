Cirurgia robótica traz melhores resultados para pacientes? Entenda

Menos dor, menor sangramento e recuperação mais rápida são alguns dos ganhos associados às cirurgias realizadas com auxílio de robôs, tecnologia que vem ganhando espaço em hospitais brasileiros - nesse cenário, o robô cirúrgico Toumai, desenvolvido pela empresa chinesa Medbot, pertencente ao grupo Microport e representado no país pela Hospcom — empresa com atuação em equipamentos de cirurgia robótica —, foi aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) em 2024.

Atualmente, o sistema já está presente em seis instituições brasileiras: o Hospital 9 de Julho, em São Paulo; o Hospital Mãe de Deus, em Porto Alegre; o Hospital do Rim de Goiânia; o Hospital da Unimed Foz do Iguaçu; e o Hospital Cassems, em Mato Grosso. Com a ampliação do acesso e das indicações clínicas, a expectativa é que o uso da cirurgia robótica continue avençando no país.



Indicações além do câncer de próstata

O gerente nacional de educação continuada em robótica da Hospcom, Eder Mattos, ressalta que, além do câncer de próstata, a cirurgia robótica já é amplamente indicada em diversas especialidades, especialmente em procedimentos complexos ou que exigem alta precisão.

Entre elas estão a urologia, em casos de câncer de rim, bexiga, cirurgias de ureter e pieloplastia; a ginecologia, incluindo histerectomia, endometriose profunda e câncer ginecológico; a cirurgia geral, como hérnias complexas, cirurgia colorretal e bariátrica; a cirurgia torácica, voltada a tumores pulmonares e mediastinais; a cirurgia oncológica, em tumores abdominais e pélvicos selecionados; e a cirurgia cardíaca, em reparos valvares e procedimentos minimamente invasivos.

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) aprovou a incorporação da primeira cirurgia robótica a ser ofertada pelos planos de saúde. Indicada para pacientes com câncer de próstata, a prostatectomia radical assistida por robô foi incluída no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde e estará disponível a partir de abril de 2026. O procedimento é considerado o método mais avançado para o tratamento do tumor que afeta mais de 71,3 mil homens no Brasil todos os anos, segundo o Instituto Nacional de Câncer (Inca).

“Essa aprovação pelo Conitec é um marco extremamente positivo para a saúde pública brasileira. Ela representa democratização do acesso à tecnologia avançada, redução de desigualdades no tratamento oncológico e a atualização do SUS com práticas já consolidadas mundialmente. Apesar disso, ainda existe discrepância entre a rede pública e a privada. Na rede privada, a cirurgia robótica está mais difundida, com maior número de robôs, centros habilitados e volume cirúrgico. No SUS, a implementação tende a ser gradual, exigindo investimento em equipamentos, treinamento de equipes e estrutura hospitalar. Mesmo assim, a decisão da Conitec é um passo decisivo para reduzir essa diferença ao longo do tempo”, comemora Eder.



Diferenças entre a cirurgia tradicional e a robótica

O gerente nacional de educação continuada em robótica da Hospcom elenca alguns benefícios do robô chinês. “O Toumai é uma plataforma de cirurgia robótica de nova geração e traz vários diferenciais: alta precisão nos movimentos cirúrgicos, visão tridimensional de alta definição, braços robóticos com maior estabilidade e alcance, redução do tremor humano, plataforma mais compacta e versátil, potencial redução de custos operacionais e outros. Esses fatores contribuem para procedimentos mais seguros, eficientes e com melhores desfechos clínicos, tanto para o cirurgião quanto para o paciente”, afirma.

O especialista esclarece ainda que a principal diferença entre uma cirurgia comum e uma robótica está na forma como o procedimento é executado, e não no cirurgião, que continua sendo o responsável por todos os movimentos.

Na cirurgia tradicional, aberta ou laparoscópica, as incisões são maiores, o campo de visão é mais limitado, os instrumentos têm mobilidade restrita e há maior dor pós-operatória e tempo de recuperação. Já na cirurgia robótica, as incisões são pequenas, há visão 3D ampliada, instrumentos articulados que imitam o movimento do punho humano, maior precisão e controle, menor sangramento, menos dor e recuperação mais rápida.

Vale destacar que a cirurgia robótica não apresenta maior chance de cura em comparação à cirurgia tradicional, mas cria condições técnicas que favorecem melhores resultados oncológicos e funcionais. “De forma geral, a chance de cura está mais relacionada à doença, ao estágio do câncer e à experiência da equipe cirúrgica, e não exclusivamente à tecnologia utilizada. No entanto, a cirurgia robótica pode aumentar as chances de um tratamento mais eficaz, pois permite ressecções mais precisas, melhor preservação de nervos e estruturas importantes, menor índice de complicações e melhor recuperação funcional, como continência urinária e função sexual, no caso da próstata. Em síntese, ela não ‘cura mais’ por si só, mas cria condições técnicas que favorecem melhores resultados oncológicos e funcionais”, reforça o especialista.