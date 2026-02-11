Entenda o que causou a morte da influencer Jéssica Daugirdas aos 35 anos

A morte da influenciadora digital Jéssica Daugirdas, aos 35 anos, após quase três anos de luta contra um câncer colorretal, reacendeu o debate sobre uma doença que cresce de forma acelerada no Brasil e ainda é diagnosticada tardiamente na maioria dos casos. A informação foi confirmada pela família nas redes sociais e repercutiu nacionalmente nesta semana.

Segundo o coloproctologista Danilo Munhoz, o caso de Jéssica mostra que o câncer colorretal não é uma doença restrita a pessoas mais velhas. “Temos visto um aumento de casos em pacientes jovens, muitas vezes sem fatores de risco clássicos. Isso reforça a importância de olhar para os sinais do corpo e não adiar a investigação”, explica.

O especialista destaca que o câncer colorretal costuma ser silencioso nas fases iniciais, o que dificulta o diagnóstico precoce. “Na maioria das vezes, o paciente não sente dor. Quando surgem sintomas como sangue nas fezes, alteração do hábito intestinal, inchaço abdominal ou perda de peso, a doença já pode estar em estágio mais avançado”, alerta.

Além do diagnóstico tardio, os hábitos de vida também influenciam diretamente no risco da doença. “Alimentação pobre em fibras, baixo consumo de água, sedentarismo e excesso de ultraprocessados impactam negativamente a saúde intestinal. Cuidar do intestino é uma forma de prevenção que começa no dia a dia”, orienta.

Para o médico, a repercussão do caso deve servir como um chamado à conscientização. “Ainda existe muito tabu em relação às doenças intestinais e à procura pelo proctologista. Mas falar sobre isso é essencial. A prevenção salva vidas”, reforça.

De acordo com o especialista, homens e mulheres precisam incluir o cuidado com o intestino na rotina de saúde, com atenção especial a partir dos 45 anos ou antes, quando há histórico familiar. A colonoscopia é um exame seguro, rápido e fundamental para a prevenção, pois permite identificar lesões ainda no início, antes que evoluam para um câncer. Em muitos casos, esse exame é decisivo para mudar completamente o desfecho da doença.