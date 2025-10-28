Pacientes com câncer colorretal, de fígado e de pulmão tratados no Vinmec apresentam sobrevida prolongada com imunoterapia celular baseada em AIET – tecnologia transferida do Japão

A significativa ampliação da sobrevida e a melhora da qualidade de vida de pacientes com câncer alcançadas por meio da imunoterapia autóloga baseada em células AIET, que utiliza as próprias células natural killer (NK) e T dos pacientes, consolidaram o Hospital Vinmec, no Vietnã, como um novo destino de turismo médico para tratamento oncológico em países da Ásia. O resultado foi apresentado pelo professor Nguyen Thanh Liem durante o NCRM NICHE 2025. Ele destacou o apoio da GN Corporation, do Japão, na transferência da tecnologia que permitiu a implementação de protocolos padronizados de AIET em conformidade com as regulamentações japonesas, possibilitando o acesso dos pacientes do Vinmec ao tratamento desde 2018.

Professor Nguyen Thanh Liem, Director, Institute of Stem Cell and Genetic Technology Research at Vinmec International Hospital, Hanoi, Vietnam and his team have successfully implemented the technology transfer of Autologous Immune Enhancement Therapy (AIET) from Japan and demonstrated its safety and efficacy as an adjuvant in combination with standard of care in various cancers. Prof. Liem, a renowned pediatric surgeon and pioneer in regenerative medicine, has received numerous prestigious honors, including the 2018 Nikkei Asia Prize for Science & Technology, the Ho Chi Minh Prize, the Hero of Labor Medal, and the Vietnamese Talent Award. In 2025, he was named among the world's most influential scientists by a Stanford University, USA research group. Driven by a passion to improve cancer patients’ quality of life, Prof. Liem successfully brought AIET to Vietnam in 2018 transferred by GN Corporation, Japan, technically supported by Nichi-In Centre for Regenerative Medicine (NCRM)

A terapia AIET combina os linfócitos NK e T dos pacientes com tratamentos convencionais, aumentando a eficácia terapêutica em 20% a 30% e ampliando de forma significativa a sobrevida. Em dois ensaios clínicos conduzidos no Hospital Vinmec entre 2016 e 2021, com pacientes em estágios avançados de câncer:

Entre mais de 100 pacientes – incluindo casos avançados de câncer de mama, ovário, tireoide e cabeça e pescoço –, a AIET melhorou as taxas de sobrevida e a qualidade de vida, com ganhos mensuráveis em apetite, insônia, sonolência, boca seca, náusea, depressão, fadiga, carga global de sintomas e capacidade funcional física. A AIET praticamente não causa efeitos colaterais, pois utiliza células do próprio paciente, sem materiais biológicos externos ou camadas alimentadoras durante o cultivo.

A terapia celular AIET foi oficialmente aprovada para aplicação no Hospital Vinmec sob as regulamentações vietnamitas de medicina regenerativa, em alinhamento com a Lei de Segurança em Medicina Regenerativa do Japão.

Protocolo de tratamento com AIET (um ciclo):

Coleta de 100 ml de sangue periférico do paciente;

Processamento laboratorial e cultivo celular por 15 a 21 dias;

Infusão intravenosa de duas doses de células NK e T.

De acordo com o professor Liem, os pacientes podem necessitar de dois a seis ciclos, conforme o estágio e a progressão do câncer.

O professor Liem também destacou, da GN Corporation, as pesquisas interdisciplinares de excelência, que têm gerado soluções em terapias celulares transferidas a hospitais e institutos no mundo todo:

A GN Corporation e o NCRM colaboram agora com a SoulSynergy Ltd, das Ilhas Maurício – um laboratório aprovado para processamento celular –, para oferecer terapias celulares praticadas no Japão a pacientes nas Ilhas Maurício e em todo o continente africano.

