RESPOSTAS METABÓLICAS

O que realmente acontece no corpo quando você jejua por algumas horas

Mudanças internas que começam muito antes do que você imagina

06/02/2026 08:48

O que realmente acontece no corpo quando você jejua por algumas horas
Quando feito de forma correta e gradual, o jejum ativa respostas biológicas que o organismo já conhece crédito: Tupi

O jejum no corpo provoca uma série de adaptações metabólicas naturais que começam poucas horas após a última refeição. Longe de ser apenas ficar sem comer, o processo envolve mudanças hormonais, uso diferente de energia e ativação de mecanismos de proteção celular.

Quando feito de forma correta e gradual, o jejum ativa respostas biológicas que o organismo já conhece e utiliza desde a evolução humana.

Como o corpo decide se queima gordura ou carboidrato durante o treino?

O que acontece no corpo após cerca de 12 horas de jejum?

Por volta de 12 horas sem ingestão de alimentos ocorre o início real do jejum metabólico. O glicogênio, que é o açúcar armazenado no fígado e nos músculos, começa a se esgotar, reduzindo a principal fonte rápida de energia do corpo.

Nesse período, há aumento do hormônio do crescimento e melhora no ambiente hormonal ligado à preservação de massa muscular e ao uso de gordura como combustível. É a transição do estado alimentado para o estado de jejum.

Como o corpo reage entre 16 e 18 horas de jejum?

Entre 16 e 18 horas, o glicogênio está quase totalmente exaurido e o organismo passa a usar gordura como principal fonte de energia. Nesse ponto, o jejum no corpo estimula a autofagia, um processo de reciclagem celular que elimina células velhas ou danificadas.

Durante essa fase, proteínas de células senescentes são reaproveitadas para formar enzimas e estruturas essenciais. Isso fortalece a imunidade e melhora a eficiência metabólica do organismo.

Efeitos reais que vão além da perda de peso.
Efeitos reais que vão além da perda de peso. – Créditos: depositphotos.com / Kreminska

Quais processos ocorrem no corpo em 24 horas de jejum?

Processo O que acontece Benefício associado
Cetose Gordura vira corpos cetônicos Mais energia para cérebro e coração
Gliconeogênese Produção de glicose a partir de aminoácidos e glicerol Estabilidade da glicemia
Redução inflamatória Queda da inflamação subclínica Proteção metabólica e celular
Regulação hormonal Equilíbrio de leptina e grelina Redução natural da fome

Quais sinais o corpo costuma apresentar durante o jejum?

  • Redução gradual da fome após as primeiras horas
  • Aumento da clareza mental com o avanço do jejum
  • Uso maior de gordura como fonte de energia
  • Diminuição de picos de glicose e insulina
  • Sensação de leveza quando há adaptação adequada

Selecionamos um conteúdo do canal Dr. Moacir Rosa, que conta com mais de 2,26 mi de inscritos e já ultrapassa 134 mil visualizações neste vídeo, apresentando uma explicação médica sobre o que realmente acontece no organismo durante o jejum. O material destaca respostas metabólicas do corpo, uso de reservas energéticas, efeitos hormonais, possíveis benefícios à saúde e cuidados necessários ao adotar essa prática, alinhado ao tema tratado acima:

Por que o jejum no corpo pode trazer benefícios quando bem aplicado?

O jejum no corpo ativa mecanismos biológicos de sobrevivência que favorecem a queima de gordura, a reciclagem celular e o equilíbrio hormonal. Esses efeitos ajudam na prevenção de doenças metabólicas e inflamatórias.

Quando praticado com adaptação gradual e alimentação adequada nos períodos de refeição, o jejum deixa de ser privação e se torna uma ferramenta metabólica alinhada à fisiologia humana.

overflay