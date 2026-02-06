O que realmente acontece no corpo quando você jejua por algumas horas

O jejum no corpo provoca uma série de adaptações metabólicas naturais que começam poucas horas após a última refeição. Longe de ser apenas ficar sem comer, o processo envolve mudanças hormonais, uso diferente de energia e ativação de mecanismos de proteção celular.

Quando feito de forma correta e gradual, o jejum ativa respostas biológicas que o organismo já conhece e utiliza desde a evolução humana.

O que acontece no corpo após cerca de 12 horas de jejum?

Por volta de 12 horas sem ingestão de alimentos ocorre o início real do jejum metabólico. O glicogênio, que é o açúcar armazenado no fígado e nos músculos, começa a se esgotar, reduzindo a principal fonte rápida de energia do corpo.

Como o corpo reage entre 16 e 18 horas de jejum?

Nesse período, há aumento do hormônio do crescimento e melhora no ambiente hormonal ligado à preservação de massa muscular e ao uso de gordura como combustível. É a transição do estado alimentado para o estado de jejum.

Entre 16 e 18 horas, o glicogênio está quase totalmente exaurido e o organismo passa a usar gordura como principal fonte de energia. Nesse ponto, o jejum no corpo estimula a autofagia, um processo de reciclagem celular que elimina células velhas ou danificadas.

Durante essa fase, proteínas de células senescentes são reaproveitadas para formar enzimas e estruturas essenciais. Isso fortalece a imunidade e melhora a eficiência metabólica do organismo.

Efeitos reais que vão além da perda de peso. – Créditos: depositphotos.com / Kreminska

Quais processos ocorrem no corpo em 24 horas de jejum?

Processo O que acontece Benefício associado Cetose Gordura vira corpos cetônicos Mais energia para cérebro e coração Gliconeogênese Produção de glicose a partir de aminoácidos e glicerol Estabilidade da glicemia Redução inflamatória Queda da inflamação subclínica Proteção metabólica e celular Regulação hormonal Equilíbrio de leptina e grelina Redução natural da fome

Quais sinais o corpo costuma apresentar durante o jejum?

Redução gradual da fome após as primeiras horas

Aumento da clareza mental com o avanço do jejum

Uso maior de gordura como fonte de energia

Diminuição de picos de glicose e insulina

Sensação de leveza quando há adaptação adequada

Por que o jejum no corpo pode trazer benefícios quando bem aplicado?

O jejum no corpo ativa mecanismos biológicos de sobrevivência que favorecem a queima de gordura, a reciclagem celular e o equilíbrio hormonal. Esses efeitos ajudam na prevenção de doenças metabólicas e inflamatórias.

Quando praticado com adaptação gradual e alimentação adequada nos períodos de refeição, o jejum deixa de ser privação e se torna uma ferramenta metabólica alinhada à fisiologia humana.