Dormir com a porta do quarto aberta ou fechada? Qual realmente é a melhor opção
Pequenos hábitos mudam o descanso
compartilheSIGA
Fechar a porta de entrada da casa é automático, mas quando o assunto é a porta do quarto, a dúvida aparece. Dormir com a porta aberta ou fechada parece detalhe pequeno, mas influencia diretamente o sono, o conforto emocional e até a segurança. A escolha ideal depende menos de hábito e mais de como o corpo reage ao ambiente durante a noite.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Dormir com a porta do quarto fechada melhora a qualidade do sono?
Para muitas pessoas, sim. A porta fechada reduz ruídos vindos da casa, como conversas, televisão e passos, diminuindo estímulos que mantêm o cérebro em estado de alerta.
Além disso, bloquear a luz externa favorece a produção de melatonina, essencial para um sono profundo. Quem é mais sensível a barulho ou claridade costuma dormir melhor em um espaço mais isolado.
Quais são os benefícios de dormir com a porta fechada?
Além do silêncio e da escuridão, a porta fechada cria uma sensação de controle do espaço. Isso aumenta a sensação de segurança e reduz despertares causados por sustos ou movimentos inesperados.
Leia Mais
Quando dormir com a porta fechada pode atrapalhar?
Em ambientes quentes, a falta de circulação de ar pode dificultar o sono e aumentar o desconforto térmico. Quartos muito fechados tendem a ficar abafados, o que prejudica o descanso.
Em épocas frias, o isolamento excessivo pode deixar o ar seco demais. Isso afeta vias respiratórias, pele e mucosas, especialmente em quem já tem rinite, asma ou sensibilidade respiratória.
Dormir com a porta aberta ajuda na ventilação?
Sim. Manter a porta aberta favorece a circulação de ar, ajudando a equilibrar a temperatura e a umidade do ambiente. Para quem sente calor à noite, isso pode facilitar o relaxamento corporal.
No entanto, a porta aberta também permite a entrada de ruídos e luz, o que pode fragmentar o sono em pessoas mais sensíveis.
Existe um meio-termo entre porta aberta e fechada?
Para muita gente, a melhor solução é deixar a porta parcialmente aberta. Essa escolha permite alguma ventilação sem perder totalmente a sensação de privacidade e proteção.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Independentemente da opção, o mais importante é observar como você acorda. Um sono reparador não depende da regra ideal, mas do ambiente que respeita seus limites físicos e emocionais.