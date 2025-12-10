Assine
overlay
Início Bem viver
Saúde

AVC ao acordar: confira 7 hábitos antes de dormir que aumentam o risco

Atitudes noturnas silenciosas afetam diretamente o coração como, por exemplo, exagerar no consumo de água

Publicidade
Carregando...
JG
José Gustavo
JG
José Gustavo
Repórter
10/12/2025 15:46

compartilhe

SIGA
x
7 hábitos antes de dormir que aumentam o risco de AVC ao acordar
Especialistas alertam que consumo exagerado de água horas antes de dormir pode afetar a saúde do coração crédito: Tupi

Hábitos noturnos considerados inofensivos podem, na verdade, aumentar significativamente o risco de AVC e infarto durante o sono. Segundo o cardiologista André Wambier, rotinas erradas antes de dormir afetam pressão, circulação, oxigenação e até o funcionamento do cérebro.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Risco de AVC ao exagerar na água antes de dormir

Beber água em excesso à noite provoca a chamada noctúria, quando a pessoa acorda duas ou mais vezes para urinar. Estudos mostram que esse hábito está ligado a um risco cardiovascular até três vezes maior, além de aumentar quedas, tonturas e quedas de pressão ao levantar.

Leia Mais

O ideal é concentrar a hidratação ao longo do dia e reduzir o consumo de líquidos de duas a três horas antes de deitar, especialmente evitando bebidas com efeito diurético.

Risco de AVC com jantar pesado e quarto quente

Refeições pesadas ou muito tarde mantêm o corpo em estado inflamatório durante a noite e impedem a queda natural da pressão arterial no sono, fenômeno conhecido como non-dipping. Essa sobrecarga noturna danifica as artérias silenciosamente e eleva o risco de eventos cardiovasculares.

Dormir em ambiente muito quente também é ruim para o coração. O calor favorece a desidratação, engrossa o sangue e aumenta a chance de trombose. A temperatura ideal do quarto deve ficar entre 18°C e 21°C.

7 hábitos antes de dormir que aumentam o risco de AVC ao acordar
O perigo pode estar na rotina do fim do dia. – Créditos: depositphotos.com / vampy1

Risco de AVC ao dormir de barriga para cima e levantar rápido

Dormir sempre de barriga para cima pode prejudicar o sistema glinfático, responsável pela limpeza do cérebro durante o sono. Esse bloqueio está associado ao aumento do risco de doenças neurodegenerativas, como o Alzheimer.

Levantar-se rapidamente ao acordar também é perigoso. A queda brusca da pressão pode reduzir a oxigenação cerebral e favorecer AVC nas primeiras horas da manhã. O correto é sentar por alguns segundos, apoiar os pés no chão e só então se levantar com apoio.

Hábitos noturnos que aumentam o risco de AVC

  • Beber água em excesso pouco antes de dormir
  • Jantar pesado ou muito tarde
  • Dormir sempre de barriga para cima
  • Manter o quarto muito quente
  • Levantar-se da cama de forma abrupta
  • Ignorar ronco alto e pausas na respiração
  • Usar calmantes e remédios sem orientação médica

Hábitos noturnos que colocam o coração em risco são o tema deste vídeo do canal Cardio DF — Cardiologia e saúde cardiovascular em Brasília, que reúne mais de 5,91 milhões de inscritos. O conteúdo já ultrapassou 440 mil visualizações e apresenta 7 comportamentos antes de dormir que podem aumentar o risco de AVC e infarto súbito ao acordar. No vídeo abaixo, o especialista explica cada um deles de forma clara e preventiva:

Risco de AVC associado a cada hábito noturno

Hábito Efeito no organismo Risco principal
Água em excesso à noite    Noctúria e queda de pressão       Quedas e AVC
Jantar pesado    Inflamação e pressão noturna elevada       Infarto e AVC
Dormir de barriga para cima    Bloqueio da limpeza cerebral       Doenças neurológicas
Quarto quente    Desidratação e sangue mais grosso       Trombose
Levantar rápido    Hipotensão ortostática       AVC matinal
Ronco ignorado    Picos de adrenalina       Arritmias e infarto
Remédios errados    Alterações cognitivas e vasculares      Demência e AVC

A correção desses hábitos simples antes de dormir reduz de forma real o risco de AVC e infarto, melhora a oxigenação do cérebro e protege o sistema cardiovascular ao longo dos anos. Toda mudança deve ser acompanhada por orientação médica individualizada.

Tópicos relacionados:

coracao prevencao saude sono

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay