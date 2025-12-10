AVC ao acordar: confira 7 hábitos antes de dormir que aumentam o risco
Atitudes noturnas silenciosas afetam diretamente o coração como, por exemplo, exagerar no consumo de água
Hábitos noturnos considerados inofensivos podem, na verdade, aumentar significativamente o risco de AVC e infarto durante o sono. Segundo o cardiologista André Wambier, rotinas erradas antes de dormir afetam pressão, circulação, oxigenação e até o funcionamento do cérebro.
Risco de AVC ao exagerar na água antes de dormir
Beber água em excesso à noite provoca a chamada noctúria, quando a pessoa acorda duas ou mais vezes para urinar. Estudos mostram que esse hábito está ligado a um risco cardiovascular até três vezes maior, além de aumentar quedas, tonturas e quedas de pressão ao levantar.
O ideal é concentrar a hidratação ao longo do dia e reduzir o consumo de líquidos de duas a três horas antes de deitar, especialmente evitando bebidas com efeito diurético.
Risco de AVC com jantar pesado e quarto quente
Refeições pesadas ou muito tarde mantêm o corpo em estado inflamatório durante a noite e impedem a queda natural da pressão arterial no sono, fenômeno conhecido como non-dipping. Essa sobrecarga noturna danifica as artérias silenciosamente e eleva o risco de eventos cardiovasculares.
Dormir em ambiente muito quente também é ruim para o coração. O calor favorece a desidratação, engrossa o sangue e aumenta a chance de trombose. A temperatura ideal do quarto deve ficar entre 18°C e 21°C.
Risco de AVC ao dormir de barriga para cima e levantar rápido
Dormir sempre de barriga para cima pode prejudicar o sistema glinfático, responsável pela limpeza do cérebro durante o sono. Esse bloqueio está associado ao aumento do risco de doenças neurodegenerativas, como o Alzheimer.
Levantar-se rapidamente ao acordar também é perigoso. A queda brusca da pressão pode reduzir a oxigenação cerebral e favorecer AVC nas primeiras horas da manhã. O correto é sentar por alguns segundos, apoiar os pés no chão e só então se levantar com apoio.
Hábitos noturnos que aumentam o risco de AVC
- Beber água em excesso pouco antes de dormir
- Jantar pesado ou muito tarde
- Dormir sempre de barriga para cima
- Manter o quarto muito quente
- Levantar-se da cama de forma abrupta
- Ignorar ronco alto e pausas na respiração
- Usar calmantes e remédios sem orientação médica
Hábitos noturnos que colocam o coração em risco são o tema deste vídeo do canal Cardio DF — Cardiologia e saúde cardiovascular em Brasília, que reúne mais de 5,91 milhões de inscritos. O conteúdo já ultrapassou 440 mil visualizações e apresenta 7 comportamentos antes de dormir que podem aumentar o risco de AVC e infarto súbito ao acordar. No vídeo abaixo, o especialista explica cada um deles de forma clara e preventiva:
Risco de AVC associado a cada hábito noturno
|Hábito
|Efeito no organismo
|Risco principal
|Água em excesso à noite
|Noctúria e queda de pressão
|Quedas e AVC
|Jantar pesado
|Inflamação e pressão noturna elevada
|Infarto e AVC
|Dormir de barriga para cima
|Bloqueio da limpeza cerebral
|Doenças neurológicas
|Quarto quente
|Desidratação e sangue mais grosso
|Trombose
|Levantar rápido
|Hipotensão ortostática
|AVC matinal
|Ronco ignorado
|Picos de adrenalina
|Arritmias e infarto
|Remédios errados
|Alterações cognitivas e vasculares
|Demência e AVC
A correção desses hábitos simples antes de dormir reduz de forma real o risco de AVC e infarto, melhora a oxigenação do cérebro e protege o sistema cardiovascular ao longo dos anos. Toda mudança deve ser acompanhada por orientação médica individualizada.