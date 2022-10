Fiat Fastback: versão de topo do SUV tem mesmo o veneno do escorpião?

Pedro Cerqueira

O Fiat Fastback é a segunda aposta da fabricante de Betim no segmento dos SUVs. O modelo chega ao mercado quase um ano depois do Pulse, compacto com quem compartilha a plataforma MLA, derivada do hatchback Argo. O veículo é a materialização do conceito homônimo apresentado, em 2018, no Salão de São Paulo. Testamos a versão mais completa do SUV, chamada Limited Edition Powered by Abarth, a única equipada com o motor 1.3 turbo (T270) da Stellantis.

Na dianteira, o visual do Fastback lembra muito o Pulse, com o capô alto e encorpado, além da grade superior e os faróis em LED elevados. O modelo ganha personalidade na traseira, onde a descaída do teto faz o estilo cupê. O design ficou muito bem resolvido quando comparado ao Volkswagen Nivus, que inaugurou o segmento dos SUVs-cupê. A traseira tem um ressalto na tampa do porta-malas e lanternas afiladas. A versão de topo do Fastback tem rodas diamantadas de 18 polegadas. O teto e as capas dos retrovisores em preto também são do pacote Limited Edition.

Apesar de ser o SUV compacto com maior comprimento, com 4,43 metros (5 centímetros a mais que o novo Honda HR-V), o Fastback tem a menor distância entre-eixos do segmento, com 2,53m, a mesma do Pulse. Isso mostra que o modelo cresceu apenas no balanço, que é a medida do eixo até o fim do para-choque. Graças ao balanço traseiro gigante, o Fiat Fastback consegue entregar um porta-malas tão espaçoso, com 516 litros. Por outro lado, o espaço interno para passageiros é o mesmo do Pulse, mas com o agravante de ter perdido espaço para a cabeça no banco traseiro devido à descaída do teto.

DENTRO O painel do Fastback é igual ao do Pulse, mas o modelo foi acrescido de um console central exclusivo. O destaque é o freio de estacionamento acionado por botão, com função auto-hold, além do carregamento sem fio do celular. Nessa versão, o sistema multimídia tem tela de 10 polegadas com espelhamento sem fio do smartphone e internet wi-fi embarcada. Já o quadro de instrumentos é digital, com tela de sete polegadas configurável.

O Fastback Limited Edition tem bancos revestidos em couro e pequenos apliques desse material nas portas e no apoio de braço central. Os tapetes são acarpetados e os revestimentos das colunas, do teto e até dos para-sóis são em preto. O problema é que o painel é todo em plástico, incluindo um acabamento bem fininho que aparenta má qualidade.

O banco traseiro tem bom espaço para as pernas, mas, desde que os ocupantes da frente não recuem demais os bancos. Atrás, com conforto, o assento acomoda apenas dois passageiros. Ainda é destaque no banco de trás as saídas de ar-condicionado. O porta-malas tem um tapete tipo bandeja e um bagagito que proporciona um grande vão de abertura.

ABARTH? O leitor mais atento notou que o nome dessa versão especial faz alusão à Abarth (Powered by Abarth). É que a Fiat quis valorizar a única versão do Fastback equipada o motor 1.3 turbo da Stellantis. E é usual entre os SUVs compactos que as marcas tratem de forma especial qualquer motor acima dos populares 1.0 turbo. Porém, ficou meio descabido evocar uma marca como a Abarth para um carro que traz o mesmo motor que qualquer Jeep Renegade 2022 tem sob o capô.





RODANDO No entanto, os números desse motor 1.3 turbo falam por si: são até 185cv de potência e 27,5kgfm de torque. O câmbio é automático de seis marchas, com opção de trocas manuais por aletas. Na cidade, o bom torque em baixa rotação garante o prazer ao dirigir, já que o veículo tem capacidade de reagir rapidamente. Na estrada, sobra fôlego para rodar em velocidade elevada, com ultrapassagens e retomadas rápidas e seguras.

Se quiser abreviar isso, o modelo ainda conta com um botão vermelho no volante, um modo esportivo que mantém as rotações elevadas e as respostas ainda mais rápidas. Em contrapartida, se você pisar fundo o consumo de combustível é alto. Para um SUV com 19,2 centímetros de altura mínima em relação ao solo, o Fastback faz curvas com desenvoltura.





CONTEÚDO Quanto ao conteúdo, destaque para o pacote de segurança que equipa o Fastback desde a versão de entrada. O modelo traz de série alguns sistemas avançados de assistência à direção, como frenagem automática de emergência, alerta de mudança de faixa e comutação automática dos faróis. O SUV ainda tem airbags frontais e laterais, além de controle de tração e estabilidade.

Vendida por R$ 150 mil, essa versão de topo compete em preço com todos os SUVs compactos, diferentemente das versões 1.0 turbo, que tendem a duelar contra o Volkswagen Nivus. Entre os modelos do segmento com motores turbo “maiores” estão o Jeep Renegade Sport 1.3 turbo (R$ 132.890), Volkswagen T-Cross Highline 1.4 turbo (R$ 163.510) e o Chery Tiggo 5X Pro 1.5 turbo (R$ 164.990).

FICHA TÉCNICA

» MOTOR (*)

Dianteiro, transversal, quatro cilindros em linha, 16 válvulas, 1.332cm³, turbo, injeção direta de combustível, que desenvolve potências de 180cv (gasolina)/185cv (etanol) a 5.750rpm, e torque máximo 27,5kgfm (g/e) a 1.750rpm





» TRANSMISSÃO (*)

Tração dianteira e câmbio automático de seis marchas





» SUSPENSÃO/RODAS/PNEUS (*)

Dianteira, McPherson, com rodas independentes, braços oscilantes inferiores transversais e barra estabilizadora; traseira, eixo de torção com rodas semi-independentes / 7” x 18”

/215/45 R18





» DIREÇÃO (*)

Do tipo pinhão e cremalheira, com assistência elétrica





» FREIOS (*)

A discos ventilados na dianteira e tambores na traseira, com ABS/ESC





» CAPACIDADES (*)

Do tanque, 47 litros; porta-malas, 516 litros; e de carga útil (passageiros mais

bagagem), 400 quilos





» PESO (*)

1.304kg





» DIMENSÕES (*)

Comprimento, 4,43m; largura, 1,77m; altura, 1,54m; distância entre-eixos, 2,53m; e altura mínima do solo, 19,2cm





» ÂNGULOS (*)

De entrada, 20,4 graus; de saída, 24,3 graus





» DESEMPENHO (*)

Velocidade máxima – 210km/h (g/e)

0 a 100km/h – 8,4 s (g)/8,1 s (e)





» CONSUMO (**)

Cidade: 11,3km/l (g) /7,9km/l (e)

Estrada 13,6km/l (g)/9,7km/l (e)





(*) Dados do fabricante

(**) Dados do Inmetro

(g) gasolina; (e) etanol

z EQUIPAMENTOS





» DE SÉRIE

Câmera traseira; Isofix; sensor de estacionamento traseiro e dianteiro; ar-condicionado automático e digital, com saídas traseiras; retrovisores com regulagem e rebatimento elétricos; banco do motorista com regulagem de altura; vidros elétricos; faróis em LED; piloto automático; frenagem autônoma de emergência; alerta de mudança involuntária de faixa; comutação automática de farol alto; controle de tração e estabilidade; banco traseiro bipartido; computador de bordo; quadro de instrumentos digital de sete polegadas; freio de estacionamento por botão com auto-hold; airbags frontais e laterais, tapetes de carpete; carregador do celular por indução; retrovisor interno eletrocrômico; volante com regularem de altura e distância; assistente de partida em rampa; estepe temporário; chave presencial; multimídia com tela de 10,1 polegadas; desembaçador do vidro traseiro; monitoramento de pressão dos pneus; bancos revestidos em couro; teto bicolor; sensor de chuva e de luminosidade; faróis de neblina com função cornering lamps; aletas para mudança de marcha.





» OPCIONAL

Pintura cinza Strato (R$ 1.490).





» QUANTO CUSTA

O Fiat Fastback Limited Edition 270 Flex AT, versão de topo do SUV compacto, tem preço sugerido

de R$ 149.990.