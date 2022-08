Novo Honda HR-V: por R$ 142.500, versão de entrada é competitiva?

(foto: Honda/Divulgação)

O novo Honda HR-V foi lançado, em pré-venda, a partir de R$ 142.500 na versão de entrada EX Sensing. Para um SUV compacto, trata-se de valor elevado para um pacote de acesso. Mas, será que o modelo tem predicados para chegar de salto alto? Para responder a essa pergunta, comparamos ele com os cinco utilitários-esportivos mais vendidos do país nas versões com preço semelhante:

Volkswagen T-Cross Comfortline 1.0 turbo AT6 R$ 149.020

Jeep Renegade Longitude 1.3 turbo AT6 R$ 144.435

Chevrolet Tracker LTZ 1.0 turbo AT6 (com pacote CZM) R$ 133.270

Nissan Kicks Exclusive CVT + Pack Tech 1.6 CVT R$ 143.010

Hyundai Creta Platinum 1.0 turbo AT6 R$ 145.990

TECNOLOGIA O quesito em que o novo Honda HR-V mais se destaca é o tecnológico, com as funções semiautônomas de segurança do Honda Sensing. Assim, o SUV traz de série controle de cruzeiro adaptativo, frenagem autônoma, comutação automática do farol alto e assistente de permanência na faixa de rodagem.

Entre os mimos, o novo Honda HR-V traz de série ar-condicionado automático com saída para o banco traseiro, freio de estacionamento acionado por botão com função auto-hold (onde o motorista não precisa manter o pé no freio para o carro ficar parado) e central multimídia de oito polegadas com espelhamento do smartphone sem fio.

Mas, o SUV compacto que realmente se destaca nesse quesito é o Hyundai Creta, que acrescenta banco do motorista ventilado, chave presencial, carregador sem fio do telefone, bancos revestidos em couro e central multimídia com tela de 10 polegadas com GPS e funções remotas por aplicativo.

ASPIRADOS X TURBO O motor usado nas versões de entrada no novo Honda HR-V é um 1.5 aspirado, com até 126cv de potência e 15,8kgfm de torque. Essa motorização nos agradou nos testes que fizemos com os novos City, hatch e sedan. Quem também optou por um motor aspirado foi a Nissan, com seu velho 1.6 que se mostrou mais limitado.

A maioria dos SUVs compactos dessa lista traz motor 1.0 turbo, que aliam bom desempenho e baixo consumo de combustível: VW T-Cross, Chevrolet Tracker e Hyundai Creta. Já o Jeep Renegade oferece apenas o motor 1.3 turbo, que tem bom desempenho, mas um consumo de combustível bastante elevado.

VEREDITO Destaque em tecnologias e segurança, o novo Honda HR-V também não faz feio na parte de conforto a bordo. A motorização aspirada pode ser um empecilho, fator que pode ser compensado pela motorização 1.5 turbo que equipará as duas versões de topo, mas aí a partir dos R$ 176.800. Porém, por enquanto, o custo-benefício da versão de entrada não está longe da realidade.