Confira os principais lançamentos dos segmentos de hatches, sedãs e picapes

O novo Renault Kwid trará mudanças no visual, com conjunto óptico dividido em duas partes, e posteriormente ganhará uma versão elétrica (foto: renault/divulgação)







O ano de 2022 já está aí e o consumidor não terá muito tempo para descansar, pensando nas novidades que a indústria automotiva prepara para lançar. Já em janeiro, o setor começa a se movimentar com a chegada dos reestilizados Toyota Yaris e Renault Kwid, além da nova picape intermediária Ford Maverick, que terá a difícil missão de encarar a Fiat Toro. Mas o ano promete outras novidades entre os modelos compactos e médios, com reestilizações e novas motorizações para atender às exigências das leis de emissões de poluentes.





Em 2020 e 2021, o setor automotivo foi severamente abalado pela pandemia da COVID-19, com a suspensão da produção nas linhas de várias montadoras. Além disso, os fabricantes foram afetados pela falta de alguns componentes, principalmente semicondutores, responsáveis pelo funcionamento dos sistemas mais modernos que equipam os carros na atualidade. Mas a pior constatação é que esse problema de escassez de componentes deve continuar afetando a indústria automotiva durante o ano de 2022. Os mais otimistas acreditam que o abastecimento deverá se normalizar até o meio do ano, mas há quem só veja um cenário mais positivo em 2023.





Além disso, a partir deste mês, entra em vigor a fase L7 do Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores (Proconve), com exigências ainda mais rigorosas de limite de emissões. Com isso, algumas montadoras chegaram à conclusão que não compensava investir na atualização de seus motores, devido ao alto custo, resultando no fim de linha para alguns modelos ou substituição de conjuntos mecânicos. E as consequências disso serão vistas em 2022.





FIAT

A montadora de Betim foi obrigada a retirar de linha seus motores antigos que não atendem às novas leis de emissões, como o 1.8 E.torQ produzido em Campo Largo (PR) e os 1.0 e 1.4 Fire. Com isso, a linha 2023 do Argo e Cronos terá os motores 1.0 e 1.3 Firefly (alinhados com o Proconve L7), sendo o segundo com a opção do câmbio CVT. O Argo deve ganhar também o motor 1.0 turbo flex, o T200, de 130cv de potência máxima e 20,4kgfm de torque, associado ao câmbio CVT que simula sete marchas. O hatch passará a contar ainda com a central multimídia de 10 polegadas, a mesma do Pulse. E falando em Pulse, de acordo com o site Autos Segredos, o hatch com estilo de SUV deverá ganhar a versão Abarth, com motor 1.3 turbo de 185cv e 27,5kgfm, associado ao câmbio automático de seis marchas.

Modelo 2023 do Toyota Yaris segue a reestilização feita na Tailândia (foto: toyota/divulgação)

TOYOTA

A marca japonesa vai promover o primeiro lançamento do ano, em 13 de janeiro, quando apresentará o Yaris modelo 2023. Seguindo a reestilização feita na Tailândia, onde é vendido com o nome de Vios, o novo Yaris terá faróis integrados à grade e full LED na versão de topo de linha, que trará ainda novos conteúdos na lista de equipamento de série. O motor será o conhecido 1.5 aspirado de 110cv de potência máxima.





RENAULT

Já no dia 20 de janeiro será a vez da Renault apresentar o novo Kwid, que terá o mesmo visual do modelo indiano. O hatch subcompacto ganhou faróis em dois conjuntos separados, sendo que no superior ficam as luzes de seta e o LED da luz diurna, e no inferior o farol alto e baixo. As lanternas traseiras também ganharão luzes de LED e o modelo passará a ser equipado com controle eletrônico de estabilidade. O motor 1.0 flex será readequado aos novos limites de emissões do Proconve L7. A Renault confirmou que o novo Kwid ganhará, ainda neste ano, uma versão 100% elétrica plug-in, com a promessa de ser o carro elétrico mais barato do Brasil. Outra novidade da marca para o ano que vem é o motor 1.3 turbo, de 170cv, para a picape intermediária Oroch e para o Duster.

Novo Citroën C3 ganhou estilo de SUV compacto, mas é um hatch (foto: CITROEN/divulgação)

CITROËN

A principal novidade da marca para 2022 será o renovado C3, que chegará ao mercado brasileiro ainda no primeiro trimestre. Produzido em Porto Real (RJ), o hatch compacto ganhou estilo de SUV, com suspensões elevadas e desenho mais robusto. Poderá ser equipado com o motor 1.0 Firefly da Fiat ou o 1.6 flex da Peugeot.





HONDA

Depois de lançar o novo City sedã, a marca japonesa lançará no fim de janeiro ou início de fevereiro o modelo com a carroceria hatch, que chegará para ocupar o espaço deixado pelo Fit. Com dimensões um pouco maiores que as do monovolume, o City hatch manterá o sistema Magic Seat, que permite diferentes configurações dos bancos. Sob o capô, o motor 1.5 aspirado de 126cv de potência máxima, câmbio CVT e boa lista de equipamentos de série. Já o sedã médio Civic deixou de ser fabricado no Brasil, mas chegará por aqui provavelmente em versão única, topo de linha, mais sofisticado e mais caro. Produzida no Canadá, a 11ª geração do Civic tem motores 2.0 e 1.5 turbo. O novo sedã grande da marca, o Accord, chegará com sistema híbrido que traz um motor a combustão para gerar energia para as baterias que alimentam o propulsor elétrico.

Honda City ganhará a carroceria hatchback, que assume lugar do Fit (foto: HONDA/divulgação)

CHEVROLET

Contrariando as expectativas, a marca da gravata dourada vai trazer para o Brasil o Cruze RS, que terá o mesmo estilo do modelo que era comercializado nos Estados Unidos. Com estilo mais esportivo, seguindo a tradição das versões RS, o modelo terá rodas de liga leve de 18 polegadas e o motor 1.4 turbo flex de 153cv de potência máxima. Outro destaque muito aguardado da Chevrolet é a nova geração da picape Montana, que deverá chegar no fim do primeiro trimestre. Ela deixará de ser compacta e assumirá dimensões intermediárias, para competir com a Fiat Toro. Construída sobre a plataforma do Tracker, a nova Montana deverá manter o motor 1.2 turbo de 133cv e câmbio automático de seis marchas. E ficou para este ano o novo compacto elétrico Bolt, que foi apresentado em 2021.





FORD

No dia 26 de janeiro, a Ford vai fazer o lançamento oficial no Brasil da picape intermediária Maverick, outra competidora da Fiat Toro. Fabricada no México sobre a plataforma do Bronco, a picape de estilo imponente chegará em versão única, Lariat FX4, equipada com motor 2.0 turbo Ecoboost de 253cv e 38kgfm de torque, e câmbio automático de oito velocidades. A Ford ainda não revelou o preço.

Jeep finalmente vai trazer a picape Gladiator na versão Rubicon (foto: JEPPT/divulgação)

VOLKSWAGEN

Em 2021, a marca alemã passaria em branco se não fosse o lançamento do SUV Taos, que ainda não emplacou no mercado brasileiro. A promessa para 2022 é o Polo reestilizado, seguindo as mesmas linhas do europeu, com traços da 8ª geração do Golf. Será vendido apenas em versões mais equipadas, que trazem sob o capô o motor 1.0 TSI de 128cv de potência máxima. O Polo GTS mantém o motor 1.4 turbo de 150cv. O velho Gol continuará a ser produzido em 2022 e seu substituto, o Polo Track (novo modelo de entrada), só será lançado em 2023. A VW não confirma, mas o Nivus também deve passar por um facelift em 2022. Outro modelo que terá o visual atualizado é a Saveiro, que está cada vez mais distante da Fiat Strada. A picape compacta deverá ser lançada ainda no primeiro semestre, trazendo a frente inspirada na versão Cross, mais imponente. O modelo terá controles de tração e estabilidade e um pacote de itens de série mais generoso. O motor deve ser o 1.6 MSI 16V de 120cv, com câmbio manual de cinco marchas ou automático de seis velocidades. Já o VW Jetta deve trazer mudanças simples no visual, mantendo o motor 2.0 turbo de 230cv e o câmbio de dupla embreagem de seis ou sete velocidades. A VW deve trazer ainda o Golf GTE híbrido, equipado com motor 1.4 turbo e outro elétrico, com potência combinada de 245cv e 40,7kgfm de torque.





JEEP

Ainda no segmento de picapes, uma promessa é a Jeep Gladiator, que deveria ter desembarcado no mercado brasileiro em 2020, mas a alta do dólar adiou os planos da montadora. Agora a Gladiator deve chegar este ano, equipada com motor V6 3.6 litros de 285cv e 35,9kgfm de torque. Especula-se que terá preço a partir de R$ 350 mil.