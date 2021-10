Nissan Versa precisa aprimorar custo/benefício para derrubar concorrentes

NISSAN VERSA ADVANCE 1.6 CVT (foto: Jorge Lopes/EM/D.A Press)







Apesar de não ser o segmento da moda, os sedãs ainda respondem por 19% do nosso mercado de automóveis (sem considerar os comerciais leves), enquanto, até setembro de 2021, os SUVs foram responsáveis por uma fatia de quase 42%. O teste de hoje é com o novo Nissan Versa, lançado há quase um ano. Se o modelo chegou ao Brasil como um carro simples, espaçoso e com preço atraente (e um visual nem tanto assim!), nessa nova geração a coisa mudou.

Distância entre-eixos de 2,62m, medida que ajuda a definir o amplo espaço interno do sedã (foto: Jorge Lopes/EM/D.A Press)

O Nissan Versa ficou mais vistoso, ganhou um interior melhor e continua com bom espaço interno. Por outro lado, seu preço já está nas alturas. Essa versão intermediária testada, Advance, já ultrapassou os R$ 100 mil. Mas, será que o novo Versa merece ter sido promovido para o segmento dos compactos premium?

O melhor ângulo do Versa é o traseiro, com o teto arqueado fundindo com a tampa do porta-malas (foto: Jorge Lopes/EM/D.A Press)





VISUAL Mais baixo e mais largo, o porte do sedã ficou mais esportivo. A dianteira mantém a identidade visual em V, mas o melhor ângulo é o traseiro, onde é possível ver o teto arqueado se fundindo com a tampa do porta-malas, sugerindo um cupê. As rodas da versão Advance são de liga leve de 16 polegadas.

O painel do Versa é igual ao do Kicks, com multimídia de 7 polegadas (foto: Jorge Lopes/EM/D.A Press)





DENTRO O painel do novo Versa ganhou o mesmo desenho do Kicks. Porém, o aplique que simula couro perdeu o toque macio e agora é em plástico duro. A tela do sistema multimídia é de sete polegadas, mas parece maior por causa dos botões laterais. As portas dianteiras trazem aplique em couro preto, que não combina nem com a imitação de couro do painel e nem com os bancos, que são revestidos em tecido. Mesmo nessa versão, que custa mais de R$ 100 mil, os tapetes são de borracha e o acabamento tem muito plástico.

Dois passageiros viajam confortavelmente no banco traseiro (foto: Jorge Lopes/EM/D.A Press)

Outro ponto em que o novo Versa deixa a desejar é no apoio de braço integrado ao banco do motorista, e não no console central. Enfim, apesar de vistoso, o interior desta versão intermediária é simples demais para ser considerado premium.

Com capacidade de 482 litros, porta-malas tem espaço de sobra (foto: Jorge Lopes/EM/D.A Press)

Ao menos o motorista encontra boa posição de dirigir com o ajuste de altura do banco e as regulagens de altura e distância do volante. Também vale destacar o conforto dos assentos dianteiros. O espaço interno é bom, mas o banco traseiro leva com conforto apenas dois ocupantes. O teto arqueado também pode comprometer o conforto dos passageiros com mais de 1,80m que viajam ali atrás. O porta-malas tem 482 litros, um bom espaço, e ainda abriga o estepe de uso temporário.

Um dos principais pontos negativos do sedã é o velho motor 1.6 (foto: Jorge Lopes/EM/D.A Press)





RODANDO O desempenho do motor 1.6 aspirado é apenas Ok, deixando claro que um propulsor 1.0 turbo seria a melhor opção, como já usam os principais concorrentes. Como o câmbio automático tipo CVT simula marchas, consegue fazer retomadas de velocidade de forma mais rápida, porém, ainda graduais.

As rodas de liga leve são de 16 polegadas, com pneus 205/55 (foto: Jorge Lopes/EM/D.A Press)

Mas, para alcançar essa performance mais dinâmica, o “giro” do motor fica nas alturas, o que compromete o consumo de combustível. A boa gestão do câmbio faz com que o motorista não sinta falta das trocas manuais, mas ao menos conta com um modo esportivo que “estica” as marchas. A suspensão é confortável, ao mesmo tempo em que transmite segurança nas curvas.





CONTEÚDO O pacote básico de segurança do novo Versa é bem legal, com airbags frontais, laterais e de cortina, assim como controle de tração e estabilidade. Outro conteúdo de série interessante é a chave presencial, disponível desde a versão de entrada. Já a versão intermediária Advance traz como destaque sistema multimídia, acendimento automático dos faróis, faróis de neblina, câmera de estacionamento e lembrete de objetos ou pessoas deixados no banco traseiro.

O quadro de instrumentos conta com tela de sete polegadas com várias funções. O problema é que não é possível conciliar na mesma tela algumas informações importantes, como o conta-giros junto com o velocímetro digital. Uma grande mancada é o acionamento do vidro elétrico só ser do tipo “um toque” na janela do motorista, e ainda assim apenas para abrir. O banco rebatível fracionado também é um “luxo” disponível a partir dessa versão intermediária.





CONCORRENTES Quando comparamos com os concorrentes diretos, o Volkswagen Virtus e o Chevrolet Onix Plus, vemos que o novo Versa deixa a desejar, a começar pela falta de um motor turbo, que dá outro desempenho ao veículo. A versão intermediária do Virtus, a Comfortline (R$ 101.490), traz pacote de equipamentos bastante parecido com o do Versa Advance. Por R$ 101.990 é possível comprar a versão mais equipada do Onix Plus, a Premier 2, que oferece itens como alerta de ponto cego, sensor de estacionamento dianteiro, lateral e traseiro, assistente de estacionamento, sensor de pressão dos pneus, ar-condicionado digital, internet a bordo, bancos em couro e carregador de celular sem fio.





CONCLUSÃO Mesmo mantendo a mesma plataforma, a evolução do projeto do Versa é inegável, com ganhos em design, interior e equipamentos. Uma grande mancada foi a manutenção do velho motor 1.6 aspirado. Importado do México, portanto, sem imposto, ele poderia buscar uma melhor relação custo/benefício. Suas vendas cresceram, mas esse sedã ainda está longe de exercer protagonismo no segmento dos compactos premium.

FICHA TÉCNICA





» MOTOR (*)

Dianteiro, transversal, quatro cilindros em linha, 16 válvulas, 1.589cm³ de cilindrada, flex, que desenvolve potência máxima de 114cv (gasolina e etanol) a 5.600rpm e torque máximo de 15,5kgfm (g/e) a 4.000rpm





» TRANSMISSÃO (*)

Tração dianteira e câmbio automático CVT





» SUSPENSÃO/RODAS/PNEUS (*)

Dianteira, independente, tipo McPherson, com barra estabilizadora; e traseira tipo eixo de torção /16 polegadas (liga leve) /205/55 R16





» DIREÇÃO (*)

Do tipo pinhão e cremalheira, com assistência elétrica variável





» FREIOS (*)

Discos ventilados na frente e tambores na traseira, com ABS





» CAPACIDADES (*)

Tanque, 41 litros; porta-malas, 482 litros; capacidade de carga (passageiro e carga), 522 quilos





» DIMENSÕES (*)

Comprimento, 4,49m; largura, 1,74m; altura, 1,46m; distância entre-eixos, 2,62m; altura livre do solo, 13,8cm





» PESO (*)

1.122 quilos





» DESEMPENHO (*)

Velocidade máxima de 180km/h

Aceleração até 100km/h em 10,7 segundos





» CONSUMO (**)

Cidade: 11,7km/l (g) e 8km/l (e)

Estrada: 13,9km/l (g) e 10km/l (e)





(*) Dados do fabricante

(**) Medição do Inmetro

(g): gasolina

(e): etanol





» EQUIPAMENTOS





» DE SÉRIE

Airbags frontais, laterais e de cortina; controle de tração e estabilidade; Isofix; alerta de objetos no banco traseiro; sensor de estacionamento traseiro; câmera de estacionamento; assistente de partida em rampa; travamento automático das portas com o veículo em movimento; alarme; faróis de neblina; piloto automático; abertura interna do porta-malas; revestimento em tecido nos bancos; acendimento automático dos faróis; ar-condicionado; apoio de braço frontal; banco do motorista com regulagem manual em altura; volante com regulagem em altura e distância; banco traseiro bipartido; comandos no volante; computador de bordo; chave presencial; desembaçador do vidro traseiro; iluminação interna; painel multifuncional de sete polegadas com 12 funções; para-sóis com espe- lhos; retrovisores com regulagem elétrica, rebatíveis e com indicadores de direção; tomada de 12V; vidros dianteiros elétricos com função one touch para o motorista; antena de teto; sistema multimídia com tela tátil de sete polegadas, Apple CarPlay, Android Auto e Bluetooth.





» OPCIONAIS

Pintura metálica (R$ 1.600).





Quanto custa?

O Nissan Versa Advance 1.6 CVT, versão intermediária do sedã, tem preço sugerido de

R$ 101.490. Com o opcional descrito, a unidade testada

custa R$ 103.090.