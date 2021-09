Toyota lança serviço de assinatura de veículos no do brasileiro

Se o cliente optar por alugar um Toyota Yaris hatch por 12 meses, vai pagar R$ 3.009,50 mensais, para a franquia de 800 quilômetros, ou R$ 3.825,93, para a franquia de 1.500 quilômetros (foto: Toyota/Divulgação)







A Toyota ampliou sua oferta no serviço de assinatura de veículos no Brasil lançando o Kinto One Personal, destinado a pessoas físicas. Os interessados poderão ter acesso a todos os modelos da gama da fabricante no país, sendo que o serviço já está disponível no site kintomobility.com.br, mas a contratação da assinatura só poderá ser realizada nos próximos dias. Os contratos podem ser de 12 a 24 meses, com preços a partir de R$ 2.682,59 mensais para o Yaris hatch pelo período de dois anos.

A Kinto é a empresa de mobilidade da Toyota e atualmente já disponibiliza os serviços Kinto Share, de compartilhamento de veículos por curto prazo, e o Kinto One Fleet, de gestão de frotas corporativas. Agora, a empresa amplia ainda mais o seu leque de serviços e traz o Kinto One Personal, de assinatura de veículos para pessoa física.

Ao assinar o contrato, o cliente escolhe o modelo zero-quilômetro da Toyota que deseja alugar, que será seu veículo fixo principal por 12 ou 24 meses. Mas, além disso, terá direito a diárias extras flexíveis de outros modelos, também da marca japonesa, durante o período de contrato. De acordo com a Kinto, a assinatura inclui manutenção preventiva, assistência 24 horas, IPVA, carro reserva (quando necessário) e seguro com cobertura para terceiros. E por meio do Kinto Share o cliente poderá reservar as diárias extras flexíveis de acordo com a sua necessidade e a disponibilidade do modelo escolhido.

Ao contratar o Kinto One Personal, o cliente seleciona a franquia mensal de quilometragem, que pode ser de 800 ou 1.500 quilômetros por mês, e ainda escolhe se vai querer duas ou 30 diárias extras flexíveis durante o período contratado. Vale lembrar que o cliente não precisa devolver o carro assinado para usar as diárias extras de outros modelos. Os modelos disponíveis são os Toyota Yaris, Corolla sedã, Hilux, SW4, RAV4 e Corolla Cross. Mas a Kinto revelou que futuramente vai disponibilizar também modelos da Lexus, marca de luxo da Toyota. E se ao final do contrato o cliente tiver interesse na compra do veículo, poderá fazê-lo negociando diretamente com a concessionária.

Para contratar o Kinto One Personal basta acessar o site https://kintomobility.com.br ou então ir até uma concessionária Toyota para fazer o negócio. Lá, o cliente terá ajuda para escolher o carro que melhor atenderá às suas necessidades e será o local onde levará o veículo para as manutenções preventivas durante o contrato. Mas devido aos problemas na linha de produção da Toyota, por falta de insumos, o cliente poderá esperar até 120 dias para pegar o carro. Os únicos opcionais disponíveis para escolha são sensor de estacionamento e película nos vidros. As multas que porventura o cliente receber serão gerenciadas e pagas pela Kinto, que deverá ser ressarcida posteriormente.

Preços





Modelo 12 meses 24 meses





Yaris Hatch R$ 3.009,50 a R$ 3.825,93 R$ 2.682,59 a R$ 3.557,24

Yaris Sedã R$ 3.126,25 a R$ 3.955,73 R$ 2.788,35 a R$ 3.679,90

Corolla R$ 4.742,12 a R$ 7.139,14 R$ 4.258,24 a R$ 6.273,79

Corolla Cross R$ 5.505,79 a R$ 7.792,96 R$ 4.895,00 a R$ 6.826,65

RAV4 R$ 10.899,08 a R$ 11.522,17 R$ 9.115,02 a R$ 9.832,54

Hilux R$ 10.280,36 a R$ 12.032,62 R$ 8.502,06 a R$ 10.208,97

SW4 R$ 14.570,03 a R$ 15.370,44 R$ 12.233,31 a R$ 13.168,69