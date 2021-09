Confira como o Jeep Compass a diesel se sai frente aos novos concorrentes

(foto: Jorge Lopes/EM/D.A Press)







A linha 2022 do Jeep Compass ganhou modificações importantes. A mais importante delas foi a chegada do motor 1.3 turbo flex. Mas o foco hoje é analisar como ficou a motorização a diesel do SUV médio com a chegada de concorrentes que prometem dar trabalho, como o Volkswagen Taos e o Toyota Corolla Cross. Qual seria o impacto desses modelos nesta “prateleira de cima” do Compass, já que a motorização a diesel é vendida a partir de R$ 207 mil?

A traseira mantém o estilo, mas lanternas tiveram interior alterado (foto: Jorge Lopes/EM/D.A Press)

Para quem acha que, com esse preço, a linha a diesel desse SUV vende pouco, saiba que ela responde por 48% do mix do Compass ao longo de 2021. Nós testamos a versão Limited, a intermediária com motorização turbo, que custa R$ 227 mil. Do ponto de vista visual, a reestilização da linha 2022 foi bem suave, apenas para manter o modelo atualizado. A dianteira ganhou faróis em LED mais afilados, assim como a grade de sete fendas, além do para-choque com novo desenho. Nas laterais, as rodas de 19 polegadas são novas. Já as lanternas traseiras mantiveram o contorno, mas seu interior mudou um pouco.

Interior ganhou acabamento mais refinado e multimídia de 10,1" (foto: Jorge Lopes/EM/D.A Press)





VIDA A BORDO Por dentro, a evolução do novo Compass é visível e o modelo finalmente atinge o padrão que o segmento exige. O painel ganhou visual e acabamento bem mais atual e refinado. Nesta versão Limited, o quadro de instrumentos é todo digital, com 10,25 polegadas, e funciona em conjunto com a tela flutuante de 10,1 polegadas da central multimídia. O novo volante é mais elegante, assim como a distribuição dos comandos e o painel com acabamento em couro. A unidade testada trazia como opcional (por R$ 1.600) os bancos e o painel revestidos em couro marrom, que deixaram o interior bem mais distinto que a opção com o couro preto, que vem de série.

O espaço no banco traseiro proporciona conforto para duas pessoas (foto: Jorge Lopes/EM/D.A Press)

Outro opcional era o teto solar panorâmico, mimo que custa quase R$ 9 mil. Na versão Limited, o banco do motorista tem regulagem automática, mas para oferecer esse item para o passageiro é preciso levar um pacote de opcionais que também traz a abertura e fechamento elétrico da tampa do porta-malas. Falando nele, o compartimento de bagagem tem bom espaço, 476 litros, e ainda guarda o estepe, que é de uso temporário. O banco traseiro tem bom espaço para dois ocupantes, oferecendo ainda saídas de ar-condicionado, várias tomadas, porta-trecos, iluminação e apoio de braço.

Porta-malas tem capacidade de 476 litros e é todo revestido (foto: Jorge Lopes/EM/D.A Press)





RODANDO O motor continua o mesmo 2.0 de antes, com 170cv de potência. A grande vantagem de se ter um motor a diesel, além da resposta rápida proporcionada pelo turbo, é o torque elevado, que no caso desse motor é de 35,7 quilos. Então, desempenho não é o problema, aliando a boa performance a um baixo consumo de combustível, mérito também do câmbio automático de nove marchas, que tem opção de trocas manuais por aletas. Também não podemos esquecer dos atributos fora de estrada do Compass a diesel, com tração 4x4, reduzida, sistema de tração conforme o piso e controle de descida. As suspensões se destacam pelo conforto de rodagem, filtrando muito bem as irregularidades.

Motor turbodiesel tem bom torque em baixas rotações (foto: Jorge Lopes/EM/D.A Press)

ARLA 32 Uma novidade no Compass a diesel é o sistema de pós-tratamento dos gases de escape, adotado para adequar o veículo às novas normas de emissão, que exigem que o veículo seja abastecido com um aditivo chamado Arla 32. De acordo com a Jeep, o tanque de 13 litros é o bastante para rodar 10 mil quilômetros, que é o equivalente à média que um carro de passeio roda por ano. Porém, a unidade em teste tinha rodado quase 1.700 quilômetros e gastou ao menos um quarto do tanque de Arla 32. Se continuar assim, o tanque de aditivo não vai durar nem 7 mil quilômetros. E o problema não é o custo, pois o Arla 32 não é caro, mas a chatice de ter mais um reservatório para administrar.

As rodas de liga leve são de 19 polegadas, com novo desenho (foto: Jorge Lopes/EM/D.A Press)





CONTEÚDO A versão Limited custa R$ 227 mil e oferece de série sete airbags, controles de tração e estabilidade, chave presencial, assistente de estacionamento, freio de estacionamento eletrônico com sistema auto-hold, ar-condicionado de dupla zona, carregamento sem fio para o celular e sistema multimídia com navegação GPS e espelhamento do smartphone sem fio. A unidade testada ainda estava equipada com o Pack High Tech, que custa R$ 10 mil e traz diversas funções semiautônomas, como reconhecimento de placas de trânsito, comutação automática de faróis, aviso de colisão frontal com frenagem de emergência, assistente de mudança de faixa e controle de cruzeiro adaptativo





CONCORRENTES O Compass a diesel custa a partir de R$ 207 mil, portanto, mais caro que as versões de topo do Volkswagen Taos e Toyota Corolla Cross. Mas é mais em conta que SUVs médios a diesel como Mitsubishi Outlander Diesel (R$ 283.990) e Chevrolet Trailblazer (R$ 333.350). No caso do Taos, a versão Highline custa R$ 186.690 e está equipada com o motor 1.4 turbo de 150cv e câmbio automático, com desempenho inferior. De série, a versão traz conteúdo semelhante, como quadro de instrumentos digital, multimídia com tela de 10 polegadas e algumas funções semiautônomas, como controle de cruzeiro adaptativo. Como custa menos, o Taos é superior em equipamentos.

Já o Corolla Cross Special Edition custa R$ 192.690 e sua “pegada” é mais ecológica, já que conta com motorização híbrida, com desempenho sofrível. Como conteúdo, o modelo oferece várias funções semiautônomas, como assistente de pré-colisão com frenagem automática, sistema de assistência de permanência de faixa e controle de cruzeiro adaptativo.





MERCADO Acostumado a liderar com folga, o Compass já sente o Corolla Cross “fungando no seu cangote”. Em agosto, o Compass teve 6.819 unidades emplacadas, enquanto foram vendidas 4.789 unidades do Corolla Cross. Já o Taos ainda não “engrenou”, somando 1.070 emplacamentos. Ainda é cedo para definir um líder nesta briga, mas podemos falar que essa opção a diesel faz e vai fazer a diferença para a Jeep, justamente por seu posicionamento de mercado frente aos demais SUVs a diesel e a boa aceitação entre os compradores, haja vista sua participação de 48% na gama Compass.

FICHA TÉCNICA





» MOTOR (*)

Dianteiro, transversal, quatro cilindros em linha, turbodiesel, 16 válvulas, 1.956cm³ de cilindrada, que desenvolve potência máxima de 170cv a 3.750rpm e torque máximo de 35,7kgfm a 1.750rpm





» TRANSMISSÃO (*)

Tração 4x4 com reduzida; e câmbio automático de nove marchas





» SUSPENSÃO/RODAS/PNEUS (*)

Dianteira, McPherson, com rodas independentes, braços oscilantes inferiores com geometria triangular e barra estabilizadora; e traseira, McPherson, com rodas independentes, links transversais/laterais e barra estabilizadora / 7,5 x19 polegadas (liga leve)/ 235/45 R19





» DIREÇÃO (*)

Do tipo pinhão e cremalheira, com assistência elétrica





» FREIOS (*)

Discos ventilados na frente e sólidos na traseira, com ABS e EBD





» CAPACIDADES (*)

Do porta-malas, 476 litros; tanque de combustível, 60 litros; reservatório de ureia, 13 litros; e capacidade

de carga (passageiro e carga),

400 quilos





» DIMENSÕES (*)

4,40 metros de comprimento; 1,82m de largura; 1,63m de altura; 2,63m de distância entre-eixos; altura livre do solo, 21,2cm





» PESO (*)

1.765 quilos





» DESEMPENHO (*)

Velocidade máxima: 197km/h

Aceleração até 100km/h: 10,7 segundos





» ÂNGULOS (*)

De ataque, 29,9 graus; de saída, 29,3 graus; de rampa, 21 graus





» CONSUMO (**)

Cidade: 10,4km/l

Estrada: 13km/l





(*) Dados do fabricante

(**) Medição do Inmetro









» EQUIPAMENTOS





» DE SÉRIE – Airbags frontais, laterais, de cortina e para os joelhos do motorista; Isofix; acendimento automático dos faróis; sensor de chuva; sensores de estacionamento dianteiros e traseiros; controle de estabilidade, tração e anticapotamento; controle de descida; assistente de partida em rampa; assistente de estacionamento; monitoramento da pressão dos pneus; monitoramento de pontos cegos; assistente de frenagem de emergência; câmera traseira; volante com ajuste em altura e distância; aletas para trocas de marcha; banco do motorista com ajustes elétricos; bancos e volante revestidos em couro; apoia-braço com porta objetos; freio de estacionamento eletrônico e sistema auto-hold; retrovisor interno eletrocrômico; faróis full-LED; faróis e lanterna de neblina; iluminação do porta-malas; estepe de uso emergencial; ar-condicionado automático de dupla zona; multimídia com tela de 10,1 polegadas, espelhamento sem fio com smartphones e navegação GPS; quadro de instrumentos digital com 10,25 polegadas; chave presencial com partida remota do veículo; sistema de áudio com seis alto-falantes; rack de teto cromado; teto pintado em preto.





» OPCIONAIS

Pintura perolizada (R$ 2.400); bancos revestidos em couro marrom Arizona (R$ 1.600); Pack High Tech (R$ 9.900), composto por reconhecimento de placas de trânsito, comutação automática de faróis, detector de fadiga do motorista, aviso de colisão frontal com frenagem de emergência e detecção de pedestres e ciclistas, abertura elétrica do porta-malas, banco elétrico para passageiro, sistema de som Beats de 506w (oito alto-falantes e subwoofer), assistente de mudança de faixa e piloto automático adaptativo; teto solar panorâmico (R$ 8.900).





Quanto custa?





O Jeep Compass Limited TD350, versão intermediária, equipada com motorização diesel, tem preço sugerido de R$ 226.990. Com os opcionais citados, a unidade testada custa R$ 249.790.