Jaguar F-Pace 2021 chega ao Brasil com novidades, a partir de R$ 463.750

Com linhas fluidas na carroceria, o SUV de luxo da marca inglesa não economiza em detalhes de conforto e tecnologia (foto: Fotos: Jaguar/Divulgação)







Demorou um pouco, mas o novo Jaguar F-Pace, modelo 2021, acaba de chegar ao Brasil, depois de ter sido apresentado no mercado europeu em setembro de 2020. O modelo foi reestilizado, ganhando um tapa no visual, mas traz o interior totalmente renovado. Serão oferecidas quatro versões, sendo três com motor de 340cv, e a SVR equipada com um 5.0 litros, V8, Supercharged, que acelera até os 100km/h em apenas quatro segundos. Mas é preciso ter um bom saldo bancário, pois os preços do novo F-Pace vão de R$ 463.750 a R$ 725.950.





O SUV inglês chega às revendas da Jaguar a partir deste mês, trazendo um pacote de itens de série bem completo, que inclui tração integral inteligente e transmissões automáticas de oito velocidades com paddle shift. No visual, as mudanças podem ser vistas no capô com vincos marcantes, grade com detalhes no formato de diamante, inspirados no logotipo “heritage” da Jaguar. O para-choque dianteiro tem novo desenho, com entradas de ar maiores. Os novos faróis quádruplos são full LED, com a assinatura J-Blade, proporcionando maior luminosidade.





As lanternas traseiras estão mais afiladas e também são em LED. O para-choque traseiro foi redesenhado e abriga as saídas de escape, conferindo um toque de esportividade. Para a versão superesportiva SVR, a Jaguar reservou alguns elementos de design distintos que ajudam a enfatizar que se trata de um veículo de performance. Todas as versões podem ter a opção da configuração com o Black Exterior Pack opcional, que traz uma aparência mais dinâmica, com elementos sob medida feitos em Gloss Black.

INTERIOR

O novo F-Pace ganhou também um interior completamente novo, trazendo acabamento sofisticado e muita tecnologia para motorista e passageiros. O cockpit ganhou desenho mais moderno, deixando todos os comandos bem à mão do motorista. Um novo console central incorpora o carregador sem fio, mas é item opcional. Mas a cereja do bolo no interior do novo F-Pace é a nova tela curva sensível ao toque HD de 11,4 polegadas, formando um conjunto único com o painel de instrumentos.





A tela de vidro tem dois revestimentos: um antirreflexo, que reduz o brilho diante da luz, e outro que facilita a limpeza de impressões digitais. A nova tela tem moldura feita em magnésio, na cor preto acetinado, e permite acesso ao sistema de infoentretenimento Pivi Pro, agora mais intuitivo, que possibilita que o motorista realize 90% das tarefas comuns com apenas dois toques na tela inicial. O novo sistema traz conectividade por Apple CarPlay e Android Auto, permitindo a conexão de dois celulares simultaneamente via Bluetooth. O sistema de carregamento wireless (opcional) com amplificador de sinal telefônico proporciona recarga rápida da bateria dos smartphones. O sistema também proporciona chamadas mais claras com a ajuda de uma antena externa.





O painel de instrumentos do novo F-Pace tem tela de 12,3 polegadas, com gráficos e diferentes configurações, que exibe mapas de navegação, mostradores digitais, mídia, informações do veículo ou detalhes do sistema de infoentretenimento. E o motorista pode ter ainda o Head-up Display (opcional), que projeta no para-brisa as informações do quadro de instrumentos que ele desejar, para que fique mais focado na direção.





O acabamento interno do F-Pace é feito com materiais premium, de toque suave, que foram aplicados no painel de instrumentos, apoio de braço das portas e nas laterais. Traz ainda detalhes em madeira e alumínio, além de nova iluminação interior, com uma exclusiva faixa superior de luz que circula por toda a cabine. Já a iluminação inferior usa um efeito de cachoeira mais suave. E os ocupantes do SUV podem escolher entre 10 cores diferentes de iluminação interna.





Para garantir o conforto de motorista e passageiros, o novo Jaguar F-Pace traz sistema de cancelamento de ruído ativo, que elimina barulhos indesejados na cabine. O sistema de ar-condicionado conta com a tecnologia de ionização, que remove alérgenos e traz sistema de filtragem capaz de capturar partículas ultrafinas – incluindo partículas PM2,5 – para garantir o bem-estar dos ocupantes. Os bancos dianteiros podem trazer opcionalmente massagem, aquecimento e resfriamento. Já os bancos da versão SVR têm desenho mais esportivo, inspirado no logotipo da Jaguar, com moldura especial na área do ombro. A Jaguar disponibiliza diferentes combinações de cores para o acabamento interno de todas as versões.





O volante do F-Pace 2021 foi inspirado no I-Pace, com novos botões funcionais e paddle shifts para trocas de marchas feitos em liga de zinco. São duas configurações de volante para as versões 3.0 e uma exclusiva para a versão SVR, que traz ainda opcionalmente rodas de liga forjada de 22 polegadas, com cinco raios, pintada em gloss black e com detalhes em cinza cetim.

MOTORES

Para aqueles que gostam de SUV, mas fazem questão de desempenho esportivo, o novo Jaguar F-Pace certamente não vai decepcionar. As versões mais “mansas” são equipadas com o motor 3.0 litros, turbo, de seis cilindros em linha, que desenvolve 340cv. O propulsor trabalha em conjunto com um câmbio automático de oito marchas, com paddle shift para as trocas manuais, proporcionando aceleração até 100km/h em 6,1 segundos.





Já na versão superesportiva SVR, o motor é um 5.0 litros V8 Supercharged de 550cv e estúpidos 71,4kgfm de torque. O propulsor teve a curva de torque modificada, garantindo velocidade máxima de 286km/h e aceleração até 100km/h em apenas quatro segundos. O Jaguar F-Pace ainda conta com novo seletor de modos de condução, com as opções Conforto, Eco, Chuva e Dinâmico/esportivo, facilmente acionados pelo motorista. O sistema de freios foi reforçado, com discos de 395mm no eixo dianteiro e 396mm no traseiro, com Power Booster Integrado, que garantem frenagens em espaços mais curtos.





O Jaguar F-Pace traz de série em todas as versões a tração Integral com o Intelligent Driveline Dynamics, que distribui o torque para os eixos dianteiro e traseiro de forma instantânea, além do diferencial ativo eletrônico traseiro. A suspensão Adaptive Dynamics está disponível apenas na versão SVR, e permite que o motorista configure o veículo de acordo com suas preferências, escolhendo entre as configurações Conforto ou Dinâmico, que atuam no mapeamento do acelerador, pontos de troca de marcha, esforço de direção e suspensões.





A tecnologia aplicada no F-Pace garante conforto e segurança aos usuários. O veículo conta com o Clear Exit Monitor, que alerta o motorista sobre a presença de um carro ou ciclista nas proximidades. Traz ainda o controle de cruzeiro adaptativo (opcional), que mantém automaticamente uma distância definida em relação ao veículo da frente. O F-Pace conta também com tecnologia 3D surround que usa uma câmera de alta performance para auxílio nas manobras de estacionamento.





VERSÕES E PREÇOS

F-Pace S P340 R$ 463.750

R$ 463.750 F-Pace R Dynamic S P340 R$ 474.850

R$ 474.850 F-Pace R Dynamic SE P340 R$ 510.550

R$ 510.550 F-Pace SVR R$ 725.950