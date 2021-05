Novo Renault Zoe evolui, mas ainda faltam argumentos para pagar R$ 200 mil

O novo visual do Zoe conferiu mais personalidade e dinamismo, com vincos marcantes e elementos mais agressivos (foto: Renault/divulgação)



A Renault apresentou no Brasil a terceira geração do compacto elétrico Zoe, que ganhou sobrenome E-Tech e chega em duas versões de acabamento: Zen (R$ 204.990) e Intense (R$ 219.990). Apesar de as dimensões e linhas da geração anterior terem sido mantidas, a Renault garante que a carroceria do Zoe E-Tech foi totalmente redesenhada.

É verdade que o design do Zoe sempre passou longe da sensualidade, mas o novo visual ganhou personalidade e dinamismo, com vincos marcantes e elementos mais agressivos, como os novos nichos do para-choque. Os faróis são full-LED em todas as versões, com assinatura luminosa em C (C-Shape). As rodas de 16 polegadas agora são fixadas por cinco parafusos, e revelam os freios a disco também no eixo traseiro.

Modelo tem dimensões compactas e traz de série rodas de liga leve de 16 polegadas (foto: Renault/divulgação)

No interior, a grande novidade é o quadro de instrumento digital de 10 polegadas, item de série que permite visualizar melhor todas as informações pertinentes à motorização elétrica. A plataforma concebida especificamente para um carro elétrico permitiu que as baterias não comprometessem o espaço de passageiros e bagagem. O porta-malas tem 338 litros de volume.

O painel é todo novo, com tela tátil flutuante de sete polegadas do sistema multimídia. O tecido do acabamento do modelo, assim como peças aparentes de plástico injetado, são reciclados, reforçando a pegada ambiental inerente aos veículos elétricos, somando agora 22,5 quilos de materiais sintéticos reutilizados. A alavanca de modo de condução “e-shifter” manteve o estilo de joystick.

O motor elétrico tem 135cv e 25kgfm de torque, e as baterias de 52kWh garantem autonomia de até 385 quilômetros (foto: Renault/divulgação)





MOTOR O novo motor elétrico tem 135cv de potência e 25kgfm de torque. Com este propulsor, o veículo alcança a velocidade máxima de 140km/h e acelera até os 100km/h em menos de 10 segundos. As baterias de 52kWh proporcionam autonomia de até 385 quilômetros, um acréscimo de 25% em relação a geração anterior.

Mesmo assim as novas baterias ocupam o mesmo volume do conjunto anterior, e ainda entregam uma corrente de intensidade maior, que contribui para a performance. O novo Zoe agora traz opção de recarga com corrente contínua (DC), que permite repor até 50kW da bateria em terminais DC voltados para recarga rápida.





RECARGA No Wallbox de 7,4kW, voltado para uso residencial, a recarga de 0 a 100% da bateria é feita em 8h33. Já em um terminal público com potência de 11kW, o veículo recupera até 150 quilômetros de autonomia em 2 horas de recarga. Em um terminal de 22kW, o Zoe recupera até 150 quilômetros em uma hora. Em um terminal DC de 50kW, bastam 30 minutos para recuperar uma autonomia de 150 quilômetros. O veículo também conta com frenagem regenerativa, que converte energia cinética em eletricidade, que retorna às baterias.

CONTEÚDO Entre os itens tecnológicos do novo Zoe, destaque para a mudança automática de farol alto para farol baixo quando é detectado que um veículo está se aproximando no sentido contrário; alerta de ponto cego; sensores de estacionamento dianteiro e traseiro; assistente de partida em rampa; e freio de estacionamento automático com função auto-hold. O sistema multimídia Renault Easy Link permite conectar o smartphone e espelhar aplicativos via Apple CarPlay e Android Auto.

Fabricado na França, o novo Zoe é vendido pelo site www.eletricos.renault.com.br (com retirada nas concessionárias homologadas) ou em 16 concessionárias disponíveis em 12 cidades: São Paulo, Campinas, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Divinópolis, Curitiba, São José dos Pinhais, Porto Alegre, Chapecó, Fortaleza, Recife e Brasília. (PC)