Reforma urbana

Téo Mascarenhas

O farol fica no guidão, que não tem para-brisa (foto: Dafra/Divulgação)



Em parceria com a marca Taiwanesa SYM (Sang Yang Motors), a Dafra lançou em 2010 o scooter Citycom 300, que se tornou líder do segmento. Ao longo do tempo, o modelo evoluiu, ganhando inclusive as versões com sistemas de freios combinados, ou ABS, com o S 300i ABS. A parceria com a SYM continua com o lançamento do modelo Citycom HD 300 ABS, que chega a partir de março, com preço sugerido de R$ 21.490 (já com frete), e a mesma base mecânica do Citycom S 300i, como rodas, motor e quadro, mas, visual totalmente modernizado, menor peso e maior porta-malas.

Os freios contam com sistema ABS (foto: Dafra/Divulgação)

O espaço embaixo do banco, muito valorizado neste tipo de veículo tipicamente urbano, foi ampliado com a retirada da bateria, que foi realocada no novo escudo frontal, desenhando nova frente mais esbelta, com faróis em LED. O porta-malas ganhou 27% de espaço, passando para 38 litros de volume (em relação ao Citycom S 300i e S 300i ABS anterior, que não saem de linha com a chegada da versão HD 300), e pode ser aberto na própria chave de contato, assim como também o bocal do tanque de combustível, que fica no túnel central e tem 10 litros de capacidade.

O motor de um cilindro refrigerado a água fornece 27,6cv (foto: Dafra/Divulgação)



MOTOR Outra providencia da modernização foi a redução do peso, que recuou 13kg, atingindo 166,2kg. O menor peso melhorou a relação peso/potência em 6,8%, deixando o motor mais esperto. Com um cilindro e 278,3cm³, está equipado com arrefecimento líquido e fornece 27,6cv a 8.000rpm e torque de 2,6kgfm a 6.000rpm. Para melhorar as retomadas, a Dafra, que produz seus modelos em fábrica instalada em Manaus, Amazonas, ajustou o câmbio CVT para antecipar em 500rpm o pico de torque, que, somado ao menor peso, deixou o Citycom HD 300 mais arisco.

O painel tem elementos analógicos e tela digital em LCD com o computador de bordo (foto: Dafra/Divulgação)

O novo scooter Dafra Citycom HD 300 também ganhou renovado painel, com instrumentos analógicos e uma diminuta tela em LCD no centro inferior, que inclui o computador de bordo. O novo escudo frontal também abriga porta-luvas com tomada USB para recarregar o celular e outros eletrônicos. Entretanto, o Dafra Citycom HD 300 não conta com para-brisa. A peça deve ser comercializada como acessório. Por outro lado, os freios contam com sistema ABS de série, com disco de 287mm de diâmetro na dianteira e 260mm na traseira.

As rodas têm aros de 16 polegadas de diâmetro (foto: Dafra/Divulgação)



VISUAL O novo desenho da dianteira arejou o visual. Enquanto o Citycom S 300i conta com todo o bloco óptico no escudo frontal, o modelo Citycom HD 300 conta com remodelado farol instalado no guidão, As novas setas e luz de posição, porém, permanecem no escudo frontal. A traseira também ganhou lanternas em LED e plataforma para receber o bauleto. O que não mudou foram as rodas em liga leve com um filete vermelho e aros de 16 polegadas de diâmetro. Uma medida maior que os scooters tradicionais, conferindo maior capacidade de superar pisos irregulares.

Para circular no rali urbano diário, também conta com um banco em dois níveis a 800mm do chão, suspensão dianteira não invertida com 88mm de curso. A suspensão traseira tem duplo amortecimento com 75mm de curso e pneus com medida de 110/70 na dianteira e 130/70 na traseira. Porém, padece de maior conforto na hora de embarcar e desembarcar, com um túnel central elevado, que também reduz o espaço para os pés. Em compensação, conta com o cavalete central, para facilitar o estacionamento. As cores disponíveis são preto e cinza, ambas foscas.