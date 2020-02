Os segredos do campeão

Apesar de ter crescido 23 centímetros de comprimento, ganho no entre-eixos foi de apenas 2,3 centímetros (foto: Adriano Sant'ana/EM/D.A Press)







O Chevrolet Onix traz na terceira geração do MyLink um grande diferencial em relação aos concorrentes. O destaque é o Wi-Fi nativo, uma espécie de roteador que fornece internet a partir de R$ 29,90 mensais (o pacote de 2GB). Outro serviço pago é o OnStar, que oferece serviços de conveniência, segurança e emergência. O Bluetooth pode ser pareado com dois telefones simultaneamente, que podem ser recarregados sem o uso de cabos em um nicho do console. O sistema multimídia traz tela tátil de sete polegadas e pode espelhar o conteúdo do smartphone pelo Android Auto ou Apple CarPlay. Outras mídias disponíveis são rádio e entradas USB. Mas falta navegação GPS nativa.

Banco traseiro acomoda com conforto dois ocupantes; motor 1.0 turbo é econômico na cidade e tem bom desempenho na estrada; rodas de 16 polegadas são de série (foto: Adriano Sant'ana/EM/D.A Press)

FICHA TÉCNICA





» MOTOR

Dianteiro, transversal, três cilindros em linha, 12 válvulas, 999cm³ de cilindrada, flex, turbo, que desenvolve potência máxima de 116cv (com gasolina e etanol) a 5.500rpm e torques máximos de 16,3kgfm (g) e 16,8kgfm (e) a 2.000rpm





» TRANSMISSÃO

Tração dianteira, com câmbio automático de seis velocidades com trocas manuais





» SUSPENSÃO/RODAS/PNEUS

Dianteira, independente tipo McPherson, com barra estabilizadora; e traseira, semi-independente, com eixo de torção/ de liga leve, com 6,5 x 16 polegadas/195/55 R16





» DIREÇÃO

Do tipo pinhão e cremalheira, com assistência elétrica progressiva





» FREIOS

Com discos ventilados na dianteira e tambores na traseira, com ABS e EBD





» CAPACIDADES

Do tanque, 44 litros; e de carga útil (passageiros mais bagagem), 375 quilos

(foto: Adriano Sant'ana/EM/D.A Press)





EQUIPAMENTOS





» DE SÉRIE

Airbags frontais, laterais e de cortina; ar-condicionado; sensor crepuscular; alarme antifurto; controle eletrônico de estabilidade e tração; lanterna de neblina; luz de condução diurna; regulagem elétrica de altura dos faróis; Isofix e Top Tether; freios ABS com distribuição de frenagem; monitoramento da pressão dos pneus; retrovisores com ajustes elétricos; assistente de partida em aclive; câmera de ré; carregador wireless; chave presencial; volante com regulagem em altura e distância; console central com descansa-braço; controlador de limite de velocidade e de velocidade de cruzeiro; sistema de luz siga-me; painel de instrumentos de com tela de 3,5 polegadas; vidros elétricos; banco do motorista com regulagem de altura; banco traseiro bipartido e rebatível; e sistema multimídia.

(foto: Adriano Sant'ana/EM/D.A Press)





» OPCIONAIS

Pacote R7M (R$ 3 mil): alerta de ponto cego, ar-condicionado digital, bancos em couro nas cores preto e caramelo, sistema de estacionamento automático, sensores de estacionamento dianteiros e traseiros; pintura metálica (R$ 1.590).





» QUANTO CUSTA

O Chevrolet Onix 1.0 Turbo AT6 Premier tem preço sugerido de R$ 71.790. Com os opcionais citados, o preço da unidade testada salta para R$ 76.380.