BMW lança X5 xDrive45e M Sport, versão híbrida do SUV de luxo, por R$ 455.950

(foto: bmw/divulgação)







A BMW anunciou para o próximo mês a chegada do X5 xDrive45e M Sport, versão híbrida do utilitário-esportivo de luxo, disponível a partir de R$ 455.950. O modelo agora se junta às versões já disponíveis: xDrive30d, xDrive30d M Sport e M50d. Já em sua quarta geração, o veículo é fabricado em Spartanburg, nos Estados Unidos. Esse é um dos principais lançamentos do ano da marca bávara, que comemora seus 25 anos no Brasil ampliando seu portfólio de veículos eletrificados, que são tendência para o futuro.

Quarta geração do SUV tem lanternas horizontalizadas (foto: bmw/divulgação)

No design, destaque para a ampla grade frontal, as entradas de ar verticais, os novos faróis Full-LED e as lanternas horizontalizadas. O pacote aerodinâmico M Sport ainda oferece acabamento especial na moldura das janelas, revestimento do teto e outros detalhes da carroceria. Nesta quarta geração, o BMW X5 ganhou dimensões: 4,92 metros de comprimento (mais 3,6 centímetros), 2m de largura (mais 6,6cm), 1,75m de altura (mais 1,9cm) 2,97m de entre-eixos (mais 4,2cm). O porta-malas tem volume de 500 litros, podendo atingir até 1.720 litros com os bancos reclinados.

Com os bancos rebatidos, espaço de carga aumenta de 500 para 1.720 litros (foto: bmw/divulgação)

Minimalista, a cabine está mais digital e conectada. O BMW Live Cockpit é formado por duas telas de 12,3 polegadas, uma no quadro de instrumentos e outra no centro do painel. É possível interagir com o sistema multimídia apenas por gestos ou voz. Para o motorista não tirar os olhos da pista, o head-up display colorido projeta no seu campo de visão todas as informações necessárias. O interior traz materiais como alumínio e couro, presente inclusive no painel. Os bancos e o volante são revestidos em couro Vernasca.

Para recarregar a bateria por completo, é necessário deixar o veículo na estação de recarga por seis horas e meia; com uma carga completa, autonomia é de 87 quilômetros (foto: bmw/divulgação)



HÍBRIDO O sistema híbrido combina um motor a combustão, um seis-cilindros em linha com 2.993cm³ de cilindrada (com 286cv de potência e 45,8kgfm de torque), e um elétrico de 113cv e 37,2kgfm. O conjunto oferece uma potência combinada de 394cv e 61,1kgfm, que leva o modelo até os 100km/h em 5,6 segundos e à velocidade máxima de 235km/h. Completando o conjunto mecânico, o X5 xDrive45e M Sport traz câmbio automático de oito marchas, com opção de trocas manuais por shift paddles, e tração integral xDrive. A suspensão a ar adaptativa se ajusta ao estilo de condução, podendo variar até 8 centímetros. A altura do veículo também pode ser ajustada pelo Display Key ou por um botão situado no porta-malas, facilitando a carga e descarga de objetos.

Interior é limpo, com duas telas de 12,3 polegadas e head-up display (foto: bmw/divulgação)

A bateria tem 24kWh de capacidade de energia armazenável, o suficiente para rodar 87 quilômetros no modo puramente elétrico, de acordo com as normas Worldwide Harmonised Light Vehicles Test Procedure (WLTP), que determinam os níveis de poluentes, emissões de CO2 e consumo de combustível de carros tradicionais, híbridos e elétricos. Segundo a classificação do Inmetro, este híbrido emite 0.9756MJ/km. O carregamento total das baterias é feito em cerca de seis horas e meia no Wallbox (com 3.7kWh de capacidade de carga), que acompanha o veículo.





CONTEÚDO O SUV de luxo oferece várias tecnologias de condução semiautônoma, como o Driving Assistant Professional, que permite a direção inteligente em situações como congestionamentos, trânsito lento ou viagens longas. O sistema traz as seguintes funções: alerta de mudança de faixa, alerta de tráfego em cruzamento dianteiro e traseiro, assistente de mudança de faixa com sistema ativo de proteção lateral; e alerta de evasão. Por meio do sistema Reversing Assist, é possível refazer os 50 últimos metros percorridos em marcha a ré, facilitando a saída de locais ou vias estreitas onde não é possível realizar manobras. O veículo disponibiliza ainda a chave Display Key com tela tátil colorida de LCD, que traz informações do veículo, como localização, autonomia, serviços e reparos. Por meio dela, é possível também travar e destravar as portas do veículo, acender e apagar as luzes internas e levantar e abaixar os vidros laterais.