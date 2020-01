A picape em detalhes

Motor 2.0 turbodiesel só acorda depois das 2.000rpm (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)







A picape Fiat Toro Ranch é equipada com central multimídia com tela tátil de sete polegadas. O destaque é a navegação nativa por GPS. Também é possível espelhar o smartphone por meio do Apple CarPlay e Android Auto. A central ainda traz telefonia, que pode ser operada por meio de comandos de voz. As mídias disponíveis são rádio, Bluetooth, entrada auxiliar e USB.

Porta traseira da caçamba é prática e facilita o acesso (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

FICHA TÉCNICA





» MOTOR (*)

Dianteiro, transversal, quatro cilindros em linha, 16 válvulas, 1.956cm³ de cilindrada, turbodiesel, que desenvolve potência máxima de 170cv a 3.750rpm e torque máximo de 35,7kgfm a 1.750rpm





» TRANSMISSÃO (*)

Tração integral sob demanda, com opção de tração 4x4 e reduzida; e câmbio automático de nove marchas e opção de trocas manuais por aletas ou na própria alavanca





» SUSPENSÃO/RODAS/PNEUS (*)

Dianteira, independente, tipo McPherson, com braços oscilantes fixados ao subchassi e barra estabilizadora; e traseira independente, tipo multilink, com barra estabilizadora/ 6,5 x 18 polegadas (liga leve) / 225/60 R18





» DIREÇÃO (*)

Do tipo pinhão e cremalheira, com assistência elétrica





» FREIOS (*)

A discos ventilados na frente e tambores na traseira, com ABS





» CAPACIDADES (*)

Tanque, 60 litros; capacidade de carga (passageiro e carga), 1.000kg; ângulo de entrada/saída, 24,2°/29°; peso, 1.871 quilos





» DIMENSÕES (*)

Comprimento, 4,91m; largura, 1,84m; altura, 1,68m; distância entre-eixos, 2,99m; distância mínima do solo, 0,20cm





» DESEMPENHO (*)

Velocidade máxima, 188km/h; aceleração até 100km/h, 10 segundos





» CONSUMO (**)

9km/l na cidade e 11,2km/l na estrada





(*) Dados do fabricante

(**) Dados do Inmetro

Rodas de liga leve de 18 polegadas calçadas com pneus 225/60 (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)









» EQUIPAMENTOS:





» DE SÉRIE





Airbags frontais, laterais, de cortina e de joelho; controle de tração e estabilidade; freios ABS com EBD; Isofix; assistente de partida em rampa; assistente de descida; alarme; ar-condicionado digital dualzone; sensor crepuscular e de chuva; sensor de estacionamento traseiro com câmera de ré; apoia-braço com porta-objetos; apoia-braço traseiro com porta-copos; apoios de cabeça e cintos de segurança de três pontos para todos os ocupantes; banco do motorista com regulagem elétrica; bancos, painéis de porta e apoia-braço em couro marrom; chave presencial; partida remota do motor; barra de proteção do vidro traseiro; barras longitudinais no teto; capota marítima; reboque removível traseiro; estribos laterais; para-barros dianteiros e traseiros; porta-escadas; santantônio; luzes de rodagem diurna; faróis de neblina com sistema cornering; iluminação da caçamba; ganchos para amarração de carga; computador de bordo; desembaçador do vidro traseiro; espelho no para-sol lados motorista e passageiro com iluminação; interior escurecido; kit ferramenta; controlador de velocidade; quadro de instrumentos com display de sete polegadas; retrovisor interno eletrocrômico; retrovisores externos elétricos com tilt down e rebatimento; revestimento de caçamba; rodas em liga leve de 18 polegadas; tapetes em carpete; vidros elétricos; volante com regulagem de altura e profundidade; e sensor de pressão dos pneus.





» OPCIONAL

Não há.

Banco traseiro tem todos os itens de segurança para três (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

NOTAS (0 a 10)





Desempenho. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Espaço interno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Caçamba. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Suspensão/direção. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Conforto/ergonomia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Itens de série/opcionais. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Segurança. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Estilo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 9

Consumo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Tecnologia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 8

Acabamento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Custo/benefício. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7