SBT/Alterosa transmite jogão da Liga dos Campeões e Mengão na Libertadores

Kevin De Bruyne, do Manchester City, é um dos destaques da partida (foto: Oli Scarff/AFP)

Na próxima terça-feira (5/4), o SBT/Alterosa vai transmitir, com exclusividade na TV aberta, duas importantes partidas de futebol. Na primeira, às 15h45, Manchester City e Atlético de Madrid se enfrentam pelas quartas de final da Liga dos Campeões, embate que também terá exibição pelo site e aplicativo da emissora de Silvo Santos, diretamente do Etihad Stadium.





04:00 - 03/04/2022 Com paixão, mas moderação Grandes times e astros do futebol já ficaram pelo caminho na disputa pelo título da Champions League. Agora, restam apenas oito equipes na luta pela taça. Tanto Manchester City quanto Atlético de Madrid já bateram na trave em outras temporadas e agora farão de tudo para levantar a Orelhuda pela primeira vez. Mas apenas um deles seguirá para a semifinal do torneio.

EM LIMA

No mesmo dia, só que mais tarde, às 21h30, o SBT/Alterosa transmite a estreia do Flamengo na Copa Libertadores da América. O Mengão, cabeça de chave do Grupo H, inicia a busca pelo tricampeonato da competição – levantou a taça em 1981 e 2019.



O time carioca viajará até o Peru para enfrentar o Sporting Cristal, no Estádio Nacional de Lima.