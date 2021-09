Thiago Martins defende assaltantes de ''Pega pega''

Júlio (Thiago Martins, em pé) com os comparsas Malagueta (Marcelo Serrado), Sandra Helena (Nanda Costa) e Agnaldo (João Baldasserini) (foto: Globo/Marília Cabral)

Thiago Martins está vendo Júlio assumir a responsabilidade por seu erro em "Pega pega". Na reprise do folhetim das 19h da Globo, o personagem do ator se entregou à polícia, depois de não aguentar o peso da culpa de ficar com parte dos milhões furtados de Pedrinho (Marcos Caruso) e mentir para a amada, Antônia (Vanessa Giácomo).





Apesar do desvio de conduta do garçom, o ator defende o final feliz do sobrinho de Elza (Nicette Bruno) e Prazeres (Cristina Pereira) ao lado da policial. Afinal, ele se arrependeu e paga legalmente pelo crime que cometeu.





“As pessoas vão continuar torcendo para que os ladrões saiam desse crime de uma forma legal, mesmo todo mundo sabendo o final da novela. E acho que o fato de termos trazido essa história com tanta alegria a deixa mais leve”, acredita o ator.





Depois de Arlete (Elizabeth Savalla) pagar a fiança e tirar o filho de trás das grades até o julgamento, Júlio continuará sem revelar que Agnaldo (João Baldasserini), Sandra Helena (Nanda Costa) e Malagueta (Marcelo Serrado) também estão envolvidos na ação criminosa.





Porém, aos poucos, os outros serão descobertos e pagarão pelo furto de US$ 40 milhões. Enquanto isso, o rapaz tentará recomeçar a vida do zero.





“Por conta de todos os anos que se passaram, as coisas mudaram, mas ainda acredito no carisma dos quatro ladrões. Cada um, dentro da sua particularidade, teve seu objetivo no furto. Comparado a tudo e a todos que vêm roubando há tanto tempo (na sociedade), o que os personagens fizeram é muito pequeno”, defende.