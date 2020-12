Programa Eliana em clima natalino

Eliana traz aos estúdios do SBT/Alterosa um programa idealizado para o Natal (foto: Lourival Ribeiro/SBT)

A apresentadora Eliana comanda um programa especial de Natal neste domingo (20), às 15h, no SBT/Alterosa, com a história da jovem Yasmin. Com apenas 18 anos, ela conquistou 3 milhões de visualizações nas redes sociais com sua voz, bondade e vontade de ajudar o próximo.





Yasmin abre mão da própria casa para salvar mais de 60 crianças carentes da comunidade onde mora, na Grande São Paulo. No palco do programa, ela terá desafios para concorrer a prêmios importantes e ainda será surpreendida por duas cantoras que adora: Fernanda Brum e Bruna Karla.





Já no quadro Minha mulher que manda, um time de famosos disputará o prêmio de melhor prato do domingo. A receita é perfeita para a ceia natalina: involtini de peru com arroz de lentilha. Na cozinha vermelha, o sertanejo Munhoz estará ao lado de sua esposa Rhayssa; o apresentador Yudi seguirá as ordens da amada Mayara; e o humorista Diogo Portugal fará o que a esposa Ana disser. O prato vencedor vai faturar R$ 10 mil.