Transmissão da Libertadores no SBT/Alterosa tem ''timaço'' no ar

Sempre ligados ao mundo do futebol, Téo José, Mauro Beting e Ricardo Rocha comandam os jogos da Copa da Libertadores, com transmissão no SBT/Alterosa (foto: SBT/DIVULGAÇÃO)

A Copa Libertadores da América está de casa nova na TV aberta. O SBT, retransmitido pela TV Alterosa em Minas Gerais, adquiriu os direitos para exibir os jogos no Brasil, sempre às quartas-feiras. Para receber a "torcida" durante as transmissões do principal e mais prestigiado torneio de futebol das Américas, foi montada uma equipe de peso. Téo José, de 57 anos, é o narrador oficial das partidas, sendo acompanhado pelo também narrador Luiz Alano e os comentaristas Ricardo Rocha, Mauro Beting e Mauro Galvão.





“Sempre fui um apaixonado pelo SBT e nunca escondi de ninguém que a emissora é minha casa. Estar no SBT é um presente. E a forma de agradecer isso é fazer meu trabalho da melhor forma possível, dar o meu melhor”, comemora Téo José, que volta para o canal de Silvio Santos depois de cerca de 19 anos.





O acordo feito entre a Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol) e o SBT prevê o direito exclusivo da transmissão até 2022. A compra foi feita depois que a Globo rescindiu o contrato com a organização. “Eles (os telespectadores) gostaram de ver a Libertadores em outro canal. Começamos com o pé direito e vamos trabalhando para melhorar cada vez mais”, afirma Téo sobre os comentários que vem recebendo.





A Libertadores começou em 16 de setembro. “A estreia é sempre marcada por expectativa. Vimos muito coisa que dá para melhorar, tanto na parte técnica, na estrutura quanto no trabalho dos profissionais”, diz Téo. Para o narrador, o melhor jogo sempre será o próximo. “Sou muito exigente comigo mesmo, raramente faço uma transmissão com a qual estou totalmente satisfeito. A intenção é que o próximo sempre seja melhor”.





REALITY O SBT está investindo forte na programação futebolística. A emissora do dono do Baú fechou parceria com a LCA Entertainments & Sports para a produção do reality show de futebol Uma vida, um sonho. O programa, que deve ser comandado pela apresentadora Aline Riscado, está previsto para estrear em janeiro de 2021.





Além de Aline, Joel Santana e Renê Simões fazem parte da equipe do reality. Nele, 22 jogadores competirão por um contrato com um grande time Europeu. O programa estrearia este ano, mas foi adiado visando a segurança dos atletas por causa da pandemia do coronavírus.





GOL DE PLACA

Quem é quem na equipe de transmissão da Copa Libertadores





TÉO JOSÉ

Téo José, de 57 anos, é o narrador oficial dos jogos da Libertadores da América, transmitidos pelo SBT/Alterosa. A história dele com a emissora de Silvio Santos começou há cerca de 19 anos, quando narrava corridas da Fórmula Indy. De 2018 até assinar o contrato atual, Téo estava na Fox Sports, que pertence ao Grupo Disney. Foi narrador do canal na Copa do Mundo da Rússia. Ele também já passou pela rádio Jovem Pan, Record, RedeTV! e Band.









LUIZ ALANO

Luiz Alano, de 43 anos, dividirá a responsabilidade da locução dos jogos com Téo José. O locutor gaúcho já passou pela RBS, afiliada da Globo no Rio Grande do Sul, rádio CBN, TVCOM, SporTV, Premiere e pelo DAZN. Ele estreou na TV em 2005, narrando jogos de times gaúchos pelo SporTV, onde ficou por 15 anos.









MAURO GALVÃO

Mauro Galvão, de 58 anos, é um dos três comentaristas contratados pelo SBT. Ele começou a carreira do outro lado das câmeras, como zagueiro no Sport Club Internacional, jogou ainda no Grêmio, Internacional, Botafogo e foi ídolo do Vasco. Em 2012, foi contratado para coordenar as categorias de base na equipe cruzmaltina. Já atuou também como técnico do Botafogo (2004) e do Náutico (2005), e foi diretor-executivo do Grêmio em 2009.









MAURO BETING

O comentarista Mauro Beting, de 54 anos, é um dos maiores jornalistas esportivos do Brasil. Além do SBT, está na Jovem Pan, Esporte Interativo, TNT, Space, Yahoo!, PES 2021, FootMemo, Corner e Nosso Palestra. Como comentarista esportivo, Mauro já fez parte das equipes do Fox Sports, onde ficou de 2014 a 2016.









RICARDO ROCHA

Mais conhecido como Xerife, Ricardo Rocha, de 58 anos, é um dos contratados pelo SBT para comentar os jogos da Libertadores. Ele fez parte da Seleção Brasileira de 1994, que conquistou o tetracampeonato na Copa do Mundo. Ricardo já passou também pelo Santa Cruz, São Paulo, Real Madrid, Santos, Vasco, Fluminense e Flamengo. Como comentarista, atuou entre 2013 e 2017 no SporTV.





* Estagiária sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro