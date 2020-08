Com 13 milhões de seguidores, Felipe Castanhari estreia série

Na série que aguça a curiosidade, Felipe Castanhari estará acompanhado da cientista Tay (Lilian Regina) e de Betinho (Bruno Miranda), zelador do laboratório (foto: Netflix/divulgação) Felipe Castanhari é um paulista de Osasco, todo articulado e que lembra muito os professores de cursinho que usam do carisma e da verve eloquente para esclarecer as pessoas sobre fatos e curiosidades que as cercam (ou cercaram).





Apesar de não ser nem professor e nem historiador, mas design gráfico, o ator e apresentador do Canal Nostalgia, no YouTube – e de seus subcanais (Nostalgia História, Nostalgia Ciência), todos criados por ele –, o jovem de 30 anos se tornou um fenômeno da internet com sua variada pauta de conhecimentos gerais, conquistando mais de 13 milhões de seguidores só no YouTube.





Os números que acompanham o artista chamaram a atenção do serviço de streaming Netflix, que encomendou a Castanhari uma série nos moldes dos seus vídeos. Assim, dois anos depois das primeiras tratativas, Mundo mistério, com oito episódios capitaneados pelo youtuber, estreia terça-feira (4).





Na série, Castanhari tenta esclarecer mistérios que até hoje aguçam a curiosidade humana, com a ajuda de três outros personagens: Dra. Tay (Lilian Regina), cientista responsável pelo departamento de pesquisa do Complexo Curie; o zelador desse laboratório, Betinho (Bruno Miranda); e o supercomputador Briggs, dublado por Guilherme Briggs.





EFEITOS ESPECIAIS

No laboratório, em um castelo da Inglaterra ou num santuário de lobos nos Estados Unidos, o apresentador e seus colegas de telinha vão se valer de experimentos científicos, animações e efeitos especiais para explicar os fenômenos que protagonizam em cada episódio de 30 minutos.





Os fãs do youtuber vão se entreter com o enigmático Triângulo das Bermudas, a possibilidade de viajar no tempo, em saber como eram os cachorros na pré-história e se seria possível acontecer um apocalipse zumbi na Terra. (Estadão Conteúdo)





MUNDO MISTÉRIO

Estreia: terça-feira (4)

8 episódios

Netflix