Vilanias em Fina estampa

Após rede de intrigas, René (Dalton Vigh) vai romper com Griselda (Lília Cabral) (foto: Renato Rocha Miranda/Globo)

Tereza Cristina (Christiane Torloni) não dará descanso para Renê (Dalton Vigh) e Griselda (Lilia Cabral) nos próximos capítulos de Fina estampa, que está sendo reprisada no horário nobre da Globo. Mesmo após a separação, a vilã continuará a procurar o chef de cozinha e invadirá seu novo restaurante. Ela ameaçará armar um escândalo no estabelecimento ao ser expulsa de lá e exigirá uma reunião com os ex-funcionários do Le Velmont.





Para evitar a situação, Renê permitirá que ela fale com as pessoas que trabalham com ele. Então, Tereza Cristina avisará sobre a reabertura do Le Velmont para causar discórdia. Inclusive, Fred (Carlos Vieira) se interessará ao saber que a vilã ainda não tem um chef de cozinha. Enquanto isso, Griselda temerá que a rival descubra seu financiamento ao novo empreendimento do amado, o Brasileiríssimo.





E não demorará muito para a patroa de Crô (Marcelo Serrado) ter a informação de que Griselda é a investidora do local. Com esse dado em mãos, a "Rainha do Nilo" decidirá desmascarar a inimiga. Antes que a protagonista pudesse revelar a notícia a Renê, Tereza Cristina invadirá mais uma vez o estabelecimento e afirmará que o ex-marido está sendo enganado. Afinal, Griselda financiou o restaurante e usou Barinski (João Bourbonnais) como "laranja".





A primeira reação do chef será defender a namorada e afirmar que ela jamais agiria de tal forma. No entanto, a própria Griselda chegará a tempo de esclarecer as acusações feitas pela rival, assumirá que é ela a investidora e começará uma confusão. Apesar das boas intenções da amada, Renê não fica feliz com a atitude da protagonista e termina o relacionamento.





CABEÇA ERGUIDA Segundo Lilia Cabral, a sua personagem em Fina estampa enfrenta qualquer adversidade com um olhar positivo. "A Griselda é solar, mesmo com todos os problemas que ela tem com os filhos e com a vida sofrida dela. Até nos piores momentos, ela sabe tirar e também dar lições para todos. O texto é muito bem escrito", elogia a atriz. (Estadão Conteúdo)