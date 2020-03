Arte urbana no Programa Silvio Santos

Silvio Santos ganha quadro dos grafiteiros Paulo e Pedro Terra (foto: Lourival Ribeiro/SBT) O Programa Silvio Santos deste domingo (29) está cheio de atrações. O Dono do Baú vai receber a visita dos grafiteiros Paulo e Pedro Terra. Os artistas, cujos trabalhos misturam arte urbana e cultura pop, vão presentear o Senhor Abravanel com um retrato do comunicador e lhe mostram ainda uma pintura que fizeram em homenagem a Gugu Liberato.





A atração dominical também receberá os personagens Faxinildo e Batoré no quadro Jogo das 3 pistas . Interpretados respectivamente pelos humoristas Marcelino Leite e Ivanildo Gomes, os dois se enfrentam no game de questionamentos gerais e levarão para casa uma quantia em dinheiro equivalente à pontuação que fizerem no placar.





Já no jogo Patricia tá na rua a participante Viviane poderá levar um bom dinheiro para casa se acertar as questões feitas pela apresentadora Patricia Abravanel. As Câmeras escondidas da semana farão os telespectadores rirem com “máscara de ar no elevador”, “palhaço na máquina de bichinhos”, “foto do falecido” e “bebedouro maluco”. A atração, que vai ao ar a partir das 20h no SBT/Alterosa, exibe ainda Jogo dos pontinhos, Segredo musical, Adivinhe as figuras e Bolsa família.