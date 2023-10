SIGA NO

O fotógrafo Soham Bhattacharyya venceu o prêmio Mangrove Photography Awards deste ano, por sua imagem de uma tigresa ameaçada de extinção na Reserva da Biosfera de Sundarbans, na Índia.

Organizado pelo Mangrove Action Project, o concurso — na sua 9ª edição — pretende mostrar as relações entre a vida selvagem, as comunidades litorâneas e as florestas de mangais, bem como a fragilidade destes ecossistemas singulares.

A imagem vencedora de Bhattacharyya, chamada A Mais Bela Flor dos Manguezais, mostra uma jovem tigresa real de Bengala em seu habitat natural de mangue, olhando para o fotógrafo.

"A figura solitária da tigresa, em meio à exuberante vegetação verde dos manguezais, ressalta de forma pungente o isolamento que ela deve suportar em um habitat cada vez menor", disse a jurada da competição, Daisy Gilardini.

Em 2021, o Departamento Florestal de Bengala Ocidental estimou que havia apenas 96 tigres reais de Bengala na região.

Os manguezais são uma proteção importante contra as mudanças climáticas, com um acre (4.000 m²) de floresta de mangue absorvendo quase a mesma quantidade de dióxido de carbono que um acre de floresta amazônica.

As florestas também protegem as costas da erosão, à medida que as tempestades intensas se tornam mais frequentes.

"As fotografias de manguezais desempenham um papel multifacetado na defesa da conservação e proteção destas florestas costeiras críticas", disse outro dos jurados, Fulvio Eccardi.

O jurado Octavio Aburto disse: "As imagens deste ano cativaram a nossa imaginação... dando-nos esperança e iluminando um futuro positivo para os ecossistemas de mangue".

Confira uma seleção de imagens vencedoras de sete categorias do concurso, com descrições dos fotógrafos.



Categoria Manguezais e Paisagens (vencedora): Raízes Emergentes, de Cristiano Martins Xavier, Brasil

Manguezais CRISTIANO MARTINS XAVIER

Como a maré baixa me permitiu caminhar por entre as árvores, vi esta cena onde as raízes do mangue estavam parcialmente submersas.

Decidi usar uma técnica de longa exposição para suavizar a superfície da água e transformar a foto em preto e branco para dar à cena um aspecto sinistro.

O Brasil tem extensos ecossistemas de manguezais ao longo de seu litoral, totalizando aproximadamente 7% da área de manguezal do mundo.

Categoria Manguezais e Paisagens (menção honrosa): Entre Luzes Antigas e Modernas, de Aaron Ruy G Musa, Filipinas

Cena noturna AARON RUY G MUSA

As luzes da cidade de Bais, da Via Láctea e da chuva de meteoros Lyrid [são vistas ao lado] das árvores do mangue durante a escuridão e a maré baixa.

Categoria Mangroves & Wildlife (vencedora): Escondendo em plena vista, de Chien Lee, Colômbia

Passaro com ovo CHIEN C. LEE

Na floresta de mangue do Parque Nacional Utría, na Colômbia, um urutau (Nyctibius griseus) é quase indistinguível dos galhos enquanto pousa imóvel em seu ninho.

Durante o dia, o urutau pousa nos galhos das árvores, permanecendo perfeitamente imóvel, com sua plumagem enigmática que lembra um galho ou toco de árvore quebrado.

Como não queria correr o risco de atrapalhar o voo do urutau, fotografei-o com uma teleobjetiva longa.

Só depois de olhar pelas lentes é que percebi que na verdade havia um único ovo.

Categoria Manguezais e Vida Selvagem (segundo lugar): Tubarões acasalando, por Mark Ian Cook, EUA

Tubaroes MARK IAN COOK

Nesta imagem tirada de um helicóptero, dois grandes tubarões-lixa exibem comportamento de acasalamento nas águas rasas do Shark Point em manguezais no Parque Nacional Everglades, Flórida, nos EUA.

Os habitats protegidos dos mangais, em grande parte livres de perturbações humanas, são fundamentais para o acasalamento de uma série de espécies de tubarões — proteger estas áreas é essencial para sustentar as populações de tubarões.

Categoria Mangroves e Ameaças (vencedora): O Teatro do Plástico, de Emanuele Biggi, Malásia

Caranguejo EMANUELE BIGGI

Um caranguejo vagueia à noite, perto da praia da Ilha Pom Pom, Sabah, usando uma tampa de desodorante de plástico em vez de uma concha.

Os caranguejos dependem de conchas vazias para abrigo e proteção. Os detritos de plástico às vezes parecem conchas.

Estas "conchas" não-naturais não fornecem a proteção necessária e podem dificultar o seu crescimento e sobrevivência.

Redes de pesca, linhas e outros detritos plásticos descartados podem enredar e prender animais marinhos, causando ferimentos, afogamento ou asfixia.

Categoria Manguezais e Ameaças (menção honrosa): Selvagem e Livre, de Yordanis Méndez Segura, Cuba

Crocodilo YORDANIS MÉNDEZ SEGURA

No Golfo de Ana María, em Cuba, este crocodilo americano de água salgada, que vive em manguezais, foi avistado com a boca enrolada em uma corda de náilon.

Categoria Manguezais Subaquáticos (vencedora): A Vida de um Limão, de Anita Kainrath, Bahamas

Tubarao-limao ANITA KAINRATH

Um tubarão-limão juvenil nada em florestas rasas de mangue nas Bahamas.

Os tubarões-limão passam os primeiros quatro a seis anos em águas rasas, onde as florestas de mangue os protegem de predadores maiores.

Categoria Manguezais Subaquáticos (segundo lugar): Floresta Encontra Recife, de Brooke Pyke, Indonésia

Recifes BROOKE PYKE

Uma exuberante e próspera floresta de mangue cresce no topo de um vibrante recife de coral na ilha Gam de Raja Ampat, na Indonésia.

Os manguezais proporcionam muitos benefícios aos recifes de coral, incluindo proteção contra sedimentação, filtragem de nutrientes da terra e dos rios e um habitat para muitas espécies de peixes juvenis.

Categoria Manguezais e Pessoas (vencedora): Séphora, a Mergulhadora de Moluscos, de Kris Pannecoucke, República Democrática do Congo

Mulher nadando KRIS PANNECOUCKE

Desde o início dos tempos, as pessoas mergulham nos manguezais em busca de moluscos.

Mulheres como Séphora (acima) mergulham até quatro metros em busca de amêijoas no Parque Nacional dos Manguezais, uma frágil reserva natural no Baixo Congo, na República Democrática do Congo.

Nas cidades de Muanda e Boma vendem-se espetos com carne de amêijoa.

Ilhas inteiras, como Kimwabi, onde vive Séphora, são construídas sobre conchas vazias.

Categoria Manguezais e Pessoas (segundo lugar): Na Floresta, de Phan Thi Khanh, Vietnã

Arvores secas PHAN THI KHANH

Um pescador navega nas águas do manguezal Ru Cha, perto de Hue, no Vietnã.

No inverno, os manguezais perdem todas as folhas, deixando troncos finos e brancos, como uma teia de aranha gigante.

Categoria Manguezais e Histórias de Conservação (vencedora): O Figo Azul, de Mohammad Rakibul Hasan, Bangladesh

Mulher em lugar seco MOHAMMAD RAKIBUL HASAN

As Sundarbans, que significa “bela floresta”, são uma das áreas mais vulneráveis do Bangladesh aos impactos das alterações climáticas.

À medida que a área de mangal é danificada pela subida do nível do mar e por fenómenos meteorológicos extremos, as pessoas serão afetadas por insegurança alimentar e hídrica e pela perda das suas casas e meios de subsistência.

Categoria Manguezais e Histórias de Conservação (segundo lugar): Gerentes dos Manguezais, de Jason Florio, Gâmbia

Pescadoras JASON FLORIO

Os mangais do rio Gâmbia são cruciais para o seu ecossistema e beneficiam as mulheres locais que recolhem ostras.

A Associação de Mulheres TRY Oyster incentiva as mulheres a se considerarem gerentes dos manguezais, educando-as para preservar os manguezais e fazer colheitas de forma sustentável, bem como se envolver no reflorestamento.

Vencedor da categoria Jovem Fotógrafo de Manguezais do Ano (com menos de 24 anos): Contato Visual, de Katanyou Wuttichaitanakorn, Tailândia

Saltador de lama KATANYOU WUTTICHAITANAKORN

Um filhote de saltador lama (Gobiiformes Oxudercinae) foi fotografado na beira de um manguezal na província de Samut Sakhon, na Tailândia.

Todas as fotos estão sujeitas a direitos autorais.